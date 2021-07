Romero (Cs) lamenta que "nos hemos visto solos" para afrontar pandemia y espera "hechos, no anuncios, del nuevo PSOE"

SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, Sergio Romero, ha asegurado este miércoles en su intervención en el debate general sobre Andalucía celebrado en el Pleno de la Cámara autonómica, que "nos hemos visto solos", en referencia a la ausencia del apoyo del Gobierno central para afrontar la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha expresado su esperanza en que haya "hechos, no anuncios, del nuevo, y que no sea, el nuevo-viejo PSOE", en referencia a la renovación del liderazgo de este partido en Andalucía en la figura de Juan Espadas.

Romero ha apelado de forma generica a "salir del bucle ideológico infinito", convencido de que en caso contrario "jamas ganaremos el futuro", una tarea a la que ha convocado a los grupos de la oposición, aun cuando entre éstos haya descrito a quienes "no quieren contribuir a que Andalucía sea mejor".

Romero ha apelado a las fases que se han atravesado para afrontar la pandemia de coronavirus, entre las que ha enumerado "el shock, la negación, la rabia, la angustia, y el duelo", etapas que preceden a "la reconstrucción", por lo que ha apuntado que "si repetimos los mensajes, somos un año y medio más viejos, pero no más sabios".

El portavoz de Cs, quien ha considerado que "debatir sobre el estado de la Comunidad en un periodo de pandemia, es poner el foco sobre el coronavirus, del que no hemos apartado la vista, ha esgrimido que en el caso de la sanidad andaluza "habíamos heredado baratijas cuando nos habían vendido que era la joya de la corona".

"Me duele un Gobierno tan lejos que no haya seguido nuestras recomendaciones", ha afirmado sobre la contribución del Ejecutivo central, entre las cuales ha aludido al turismo, del que ha afirmado que "sin turismo nuestra economía no se reconstruye".

Romero ha enumerado logros del Gobierno andaluz como que "haya más autonómos, exportamos más que nunca, 900 millones para el empleo y las medidas de conciliación, dos planes de choques de 600 y 700 millones", tras lo cual se ha lamentado no contar "ni con una sola palabra de reconocimiento, de gratitud", de la oposición, inicativas a la que ha sumado los 9.000 profesores de refuerzo de la educación mientras que la oposición "se centra en el pin parental de Vox".

"Andalucía es más plural", ha afirmado el portavoz de Cs como balance de este periodo de gobierno de PP y Cs, que ha concretado en que "no penaliza lo privado", afirmaciones que ha hecho antes de preguntarse de forma retórica si "es suficiente lo que estamos haciendo".

"La respuesta es no", ha proseguido explicando el portavoz de Cs, reconocedor de que "los recursos no son ilimitados y no tenemos la ayuda de nadie", antes de asegurar que "hemos respondido muy bien a pesar de la crisis" y recriminar al Gobierno "las deudas históricas con Andalucía", al apuntar que "desde diciembre de 2018 el Gobierno nos castiga y nos sigue castigando".

"Este Gobierno no es infalible, tampoco el de Pedro Sánchez", ha afirmado Sergio Romero, quien ha reprochado al presidente del Gobierno que "intenta gobernar la pandemia mirando al rédito político".

Romero ha afirmado que el Gobierno de PP y Cs "va a seguir superando nuestros límites", a la vez que ha reclamado al Gobierno "estar a la altura, aprobar una financiación justa, en el reparto de los fondos europeos, de la dependencia, y de saldar deudas históricas de las provincias".

MORENO: "NI AUTOCOMPLACENCIA NI RELAJACIÓN"

Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado, en su turno de réplica a la intervención de Romero, que el Gobierno de PP-A y Ciudadanos no cae ni en la "autocomplacencia ni en la relajación" cuando hay tanto que hacer en estos momentos y ha defendido que "sabemos lo que Andalucía necesita en este momento clave" porque lo hemos diseñado a lo largo de muchos meses y es la "antesala de un posible éxito", con la participación activa de los agentes sociales.

"Trabajamos desde el realismo y desde el pragmatismo", según ha indicado Moreno, quien ha señalado que el Gobierno andaluz de coalición busca cómo se puede hacer "el bien a los demás" sin "entretenernos en trincheras ideológicas".

Ha manifestado que el grupo de Cs ha entendido a la perfección el papel que hay que jugar en unos momentos críticos, mientras que otros partidos no lo han entendido lamentablemente. No obstante, a su juicio, aún están a tiempo y de ahí la "mano tendida" de su Gobierno para "alcanzar grandes acuerdos", porque no podemos permitirnos perder más trenes como los que ya se perdieron a lo largo de la historia de Andalucía.