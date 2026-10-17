Las X Rutas del Aceite de Jaén proponen 16 experiencias para profundizar en la cultura del olivar en la provincia

Archivo - Imagen de archivo de embotelladora de aceite. - PEPE CASTRO/COOPERATIVA - Archivo

JAÉN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las X Rutas del Aceite de Jaén proponen 16 experiencias en once municipios para acercar al visitante a la cultura del olivar, conocer las almazaras y la diversidad y calidad de los aceites de oliva virgen extra (AOVE) de la provincia, además de descubrir todo lo que hay detrás, desde la propia labor en el campo a los paisajes, gastronomía o tradiciones.

Para ello, la programación permite conocer de primera mano el proceso de elaboración del aceite de oliva, visitar olivares y almazaras, participar en catas y degustaciones y descubrir cómo este producto se relaciona con la gastronomía, la cosmética, el patrimonio y las tradiciones de los pueblos jiennenses.

Y es que, desde la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, se considera especialmente importante que no se limite a mostrar una almazara o a realizar una cata, "sino que permita al visitante vivir el territorio y comprender todo lo que hay detrás de una botella de AOVE".

"Queremos que estas Rutas del Aceite sean mucho más que una visita a una almazara: que sean una puerta de entrada para descubrir Jaén, entender nuestra cultura del olivar, conocer a quienes producen nuestros AOVEs y vivir experiencias vinculadas al paisaje, la gastronomía y nuestras tradiciones", explicó su presidente, Francisco Javier Lozano, durante su reciente presentación en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda.

Esta nueva edición vuelve a tener un carácter solidario, ya que la recaudación de estas rutas se destinarán a la Asociación Síndrome 22q11. De esta manera, se contribuirá a apoyar la labor de esta entidad "para seguir investigando, ofreciendo atención integral y dar voz a quienes viven con esta enfermedad genética".

LAS PROPUESTAS

Estas experiencias oleoturísticas, previstas hasta el 19 de diciembre, comienzan este sábado en Úbeda con una visita a la SCA La Carrera, donde los participantes podrán conocer la almazara, realizar una cata y disfrutar de un desayuno molinero.

Este domingo, Notaliv Cosmética Natural, en Villacarrillo, propone un taller de cosmética natural con AOVE para mostrar "una de las aplicaciones menos conocidas y más interesantes del aceite de oliva". La actividad continuará el 31 de octubre con una visita al olivar y la almazara de Cortijo La Torre, en Arjona.

En noviembre, se ha programado una visita y degustación de AOVE en Oleícola San Francisco, en Begíjar (día 1), una visita guiada y desayuno a la cooperativa San Vicente-Puerta de las Villas (día 7) y otra visita y cata de aceites en Oleícola Jaén Aoveland, en Baeza (día 8).

El 14 de noviembre, la SCA Nuestra Señora de Guadalupe, en Úbeda, ofrecerá una visita a la almazara acompañada de una cata de aceites y quesos de Degusta Jaén; mientras que el día siguiente tendrá lugar una visita a Cortijo La Zarza, en Arroyo del Ojanco, que permitirá adentrarse en el olivar ecológico y conocer el Olivo Milenario de Fuentebuena, además de disfrutar de una cata de AOVE y una comida típica serrana.

El día 21, la cooperativa Nuestra Señora del Pilar, en Villacarrillo, ofrecerá una visita a la almazara y a su Aula-Oleo, una cata de variedades y la visita a su jardín botánico. El 22, Hacienda Santa María (Olive), en Linares realizará una visita guiada a la Hacienda Santa María 1885, su olivar centenario y su almazara antigua de 1935, junto a la almazara moderna, además de una cata de AOVE y platos de maridaje.

El 28 de noviembre, Aceites Guadalquivir SCA-Buensalud, en Villanueva de la Reina, ofrecerá una experiencia especialmente participativa: recoger aceitunas del olivar, conocer la fábrica y el proceso de extracción y participar en el envasado. El día después se combinará patrimonio y gastronomía en Úbeda con una visita al Restaurante Ermita Madre de Dios, degustación de tapas y cata de AOVE.

Ya en diciembre, Oleofer, en La Puerta de Segura, realizará una visita guiada a la almazara y una degustación de aceites de oliva virgen extra (día 7) y Picualia, en Bailén, ofrecerá el día 12 una visita guiada a la almazara, cata de aceites de oliva virgen extra y un guiso. En la jornada siguiente, se ha programado una visita a la SCA Unión de Úbeda, con una visita guiada a la almazara y un desayuno molinero.

La programación concluirá el 19 de diciembre en el Centro de Interpretación Olivar y Aceite, en Úbeda, con una cata de aceites de la IGP Aceite de Jaén, acompañada de un maridaje con productos de Degusta Jaén.

CRECIMIENTO

La gerente de la Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén, Sole Román, explicó que las Rutas del Aceite de Jaén nacieron con el objetivo de dar a conocer el patrimonio oleícola de la provincia y generar experiencias que permitan al visitante acercarse al origen del AOVE.

"Diez ediciones después, el proyecto continúa creciendo y demostrando que el oleoturismo es una herramienta fundamental para poner en valor nuestros paisajes, nuestras empresas, nuestras cooperativas, nuestra gastronomía y nuestra cultura", valoró.

En este sentido, agradeció a todas las empresas, cooperativas y almazaras que hacen posible esta edición, "abriendo sus puertas para compartir su trabajo y su pasión por el aceite de oliva virgen extra", así como el apoyo de las entidades colaboradoras del proyecto: el Ayuntamiento de Úbeda, la Diputación y la IGP Aceite de Jaén.