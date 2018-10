Sadeco coordina avisos por posible presencia de mosquito tigre en Córdoba sin nuevos hallazgos en los últimos días

Publicado 20/10/2018 15:15:37 CET

CÓRDOBA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha informado este sábado de que, "desde principios de octubre, fecha en la cual se confirmó la presencia de mosquito tigre en la ciudad, viene coordinando sus acciones, en esta materia, tanto con la Universidad de Córdoba (UCO), con la que tiene un convenio vigente, así como con la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía", sin que en los últimos días se hayan producido nuevos hallazgos.

De esta manera, Sadeco ha indicado en un comunicado que en estos momentos se están recogiendo todos los avisos de la ciudadanía que cree haber visto ejemplares de mosquito tigre y, hasta la fecha, "no se han detectado nuevos hallazgos de esta especie fuera de la zona donde inicialmente se registró".

Según aclaran además desde Sadeco, durante los próximos días se irán verificando las localizaciones de los avisos pendientes, e informando a la vecindad sobre la situación.

Cada aviso recogido se tramita al equipo investigador de la Universidad que colabora con Sadeco, que a su vez recoge muestras y las identifica, según explica la empresa municipal cordobesa, que "intensifica las actuaciones en la vía pública e informa a la ciudadanía sobre las medidas a tomar para controlar el problema".

Según Sadeco, estos trabajos se hacen "en perfecta coordinación" con la Consejería de Salud para "garantizar la tranquilidad" de los cordobeses, si bien subraya que esta especie invasora de origen tropical penetró en la Península Ibérica en el año 2004 por Cataluña, para ir avanzando lentamente por el litoral levantino hasta Andalucía, donde se han producido detecciones en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla y, ahora, en Córdoba capital.

Así, desde Sadeco recuerdan que el mosquito tigre "no es más agresivo que los autóctonos, y que las reacciones a las picaduras son debidas a la sensibilidad particular de cada persona. No hay que asustarse y, en todo caso, ante una irritación mayor de lo normal hay que acudir al centro de salud a fin de ser aconsejados sobre el tratamiento adecuado", subrayan desde la empresa cordobesa.

MORERAS

Sobre el aviso por parte de la ciudadanía en la barrio cordobés de Moreras, desde Sadeco indican que viene trabajando en esa zona de forma habitual para controlar la presencia de mosquitos, simúlidos y otros dípteros que pueden ocasionar picaduras.

La situación actual "parece ser debida al cúmulo de aguas en los bajos de determinadas viviendas cuya propietaria es la empresa AVRA", según añaden desde Sadeco, desde donde precisan que "cualquier iniciativa para resolver el problema tiene que contemplar la realización de las reformas necesarias para impedir el encharcamiento y, con ello, la eliminación de los focos de cría".