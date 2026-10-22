El SAE suspende "temporalmente" el acceso a su web por la alerta del riesgo de ataque informático remoto

Archivo - Imagen de una mujer trabajando con un ordenador portátil. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha informado este jueves de la suspensión "temporal" del acceso a su web y otras páginas corporativas por la alerta internacional ante el riesgo de ataque contra servidores web que puede permitir que un atacante actúe de forma remota sin necesidad de identificación, tal como ha avisado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

El SAE ha informado de que se puede continuar accediendo a las áreas privadas de persona y empresa, cita previa y Gescontrat@ a través de https://f.mtr.cool/hx25u66ebf; https://f.mtr.cool/aofvht2h90; https://f.mtr.cool/jzbnwoc6ka y https://f.mtr.cool/0cnlanwtcg. También se puede acceder al área privada de personas a través de la AppSAE y puntos de empleo. "Son medidas preventivas en respuesta al aviso de incidencias sobre los sistemas php detectados a nivel mundial", ha aclarado el SAE.

Desde el Incibe han explicado que "PHP ha publicado dos vulnerabilidades críticas en su núcleo que pueden permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código con los privilegios del proceso web. Ambas tienen una puntuación CVSS v4.0 de 9,2. Se han comunicado ataques contra servidores PHP antes de la publicación de las actualizaciones. La actividad reportada se refiere al conjunto de vulnerabilidades y no identifica por separado cuál de los dos CVE se utilizó en cada caso".