Sáenz de Santamaría: "a Pedro Sánchez le han dejado un Boeing 747 y en la vida se ha subido a una avioneta"

Publicado 01/07/2018 15:20:06 CET

GRANADA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado este domingo a los afiliados que en este proceso interno no sólo se elige a un presidente para el partido, sino también al próximo candidato para las elecciones, incidiendo en que ella cuenta con "energía" para afrontar este proceso y con "experiencia" en el Gobierno: "a Pedro Sánchez le han dejado un Boeing 747 y en la vida se ha subido una avioneta, yo tengo muchas horas de vuelo".

Así lo ha señalado durante su intervención en la Junta Directiva Provincial Extraordinaria que se ha celebrado este domingo en la sede del PP de Granada, donde ha reconocido que cuando ve a Sánchez se le viene a la cabeza la canción de Chenoa, "cuando tú vas, yo vengo de allí".

La exvicepresidenta del Gobierno, que ha estado acompañada por, entre otros, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido de que ni su partido "y los españoles tampoco" tienen tiempo para no ganar las siguientes elecciones. Así, se ha presentado como una persona que puede, "con la camiseta de todos los afiliados del PP", dar "un plus para ganar" los distintos procesos electorales que se avecinan y para recuperar a "toda esa gente que ha podido pensar en algún momento que no merecíamos el voto".

"Tengo energía" y "ganas de que gane el PP", ha agregado. Junto a ello ha opinado que su partido es "la vanguardia de este país" y puede presentar "a una mujer presidenta del Gobierno" y esa decisión "también es importante". A este respecto ha recordado que ella tuvo un debate "con tres señores", en alusión a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera: "revisadlo", ha sentenciado.

En declaraciones previas a los medios, ha sido preguntada por las críticas de otros precandidatos respecto a la "dureza" con la que se aplicó en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y ha rehusado "entrar a criticar" a otros compañeros porque, según ha dicho, la suya es una "campaña en positivo".

"Sólo un dato, me fui del Gobierno con una querella del señor Torra por no nombrar a los consejeros que estaban en la cárcel con la ley en la mano", ha dicho. "Esa es mi experiencia y mi manera de defender a mi país", "no me importa ir a los tribunales con tal de defender la unidad de España, lo demás pueden ser discursos, esto es un hecho y no muy grato", ha agregado en la sede del PP granadino, adonde también ha acudido el exdelegado del Gobierno en Andalucía y presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz.