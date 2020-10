SAF pide a la Junta el teletrabajo como modalidad general para sus empleados ante la mayor incidencia del Covid

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado un escrito a la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia para solicitar el establecimiento, con carácter inmediato, del teletrabajo como la modalidad general de prestación de servicios en la administración andaluza "ante la grave situación sanitaria que está sufriendo Andalucía y el cariz que están tomando los acontecimientos".

El sindicato ha argumentado por medio de una nota "el agravamiento de la situación de la alarma sanitaria en el mes de octubre", respecto a la cual esgrime que "está alcanzando en Andalucía una incidencia mucho mayor de la que se experimentó en los meses de marzo y abril, con una Incidencia Acumulada en los últimos 14 días de 301,5 casos por cada 100.000 habitantes y de 161,96 casos en la última semana".

"El porcentaje de casos positivos es del 16% y ello sin atender a la situación de los municipios capitales de provincia, donde están ubicadas la inmensa mayoría de sedes administrativas, y en los que los mencionados indicadores se disparan", ha afirmado el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

El SAF ha apelado a que en el documento que el Ministerio de Sanidad presenta a las Comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud para abordar una respuesta coordinada para el control de la transmisión del Covid-19 "se enuncian unos indicadores sobre los niveles de transmisión y otros sobre la ocupación de camas en los hospitales, que determinan el nivel de alerta de cada territorio".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha explicado que la graduación de los indicadores va "desde riesgo extremo, alto, medio, bajo y de nueva normalidad" y que el documento del Ministerio traslada que "para los niveles 1,2 y 3 recomienda fomentar al máximo el teletrabajo".

Así como que en el nivel 3 aboga por "acudir al trabajo de manera excepcional para actividades o reuniones precisas siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento físico e higiene y prevención".

SAF ha apuntado que "actualmente en la Administración General de la Junta de Andalucía, no sólo no se fomenta el teletrabajo y no se cree en él, sino que éste se encuentra restringido a un 20% de la jornada laboral, un día a la semana, y con la previa autorización del superior directo".

El sindicato ha recordado que esa autorización "por norma está siendo denegada en las Oficinas Comarcales Agrarias y en los Centros y Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, a pesar que siguen cerradas las oficinas a los ciudadanos".

"Estas políticas poco o nada favorecen la no expansión del Covid-19 en los centros de trabajo de la administración andaluza", ha sostenido el Sindicato Andaluz de Funcionarios.

El Sindicato ha apelado a que la extensión del teletrabajo podría hacerse "sin nuevos pactos o el aprobar disposición reglamentaria alguna", ya que ha alegado que el Pacto de 25 de septiembre de Mesa Sectorial, aprobado por Resolución de 1 de octubre de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA n 194, de 6 de octubre) contempla las situaciones extraordinarias, de limitación de la modalidad o del cierre de centros de trabajo, que llevarían a que "la modalidad general de prestación de servicios de las personas afectadas por la concreta situación será la de trabajo a distancia, salvaguardando la continuidad del servicio de cada unidad administrativa".