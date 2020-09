Salud admite "problemas" para citas "demorables" en áreas de Atención Primaria sometidas a una "importante presión"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha reconocido este jueves que se están registrando "problemas en algunos distritos y áreas" sanitarias de la comunidad autónoma para dar citas de "consultas demorables" de Atención Primaria, un nivel que, según ha indicado también, se ve sometido actualmente a una "presión muy importante" derivada de la pandemia del coronavirus, ya que "todo está recayendo" en ella, y eso "también lo están sufriendo los cargos de gestión".

"Todos estamos sometidos a una presión impresionante, lo cual hace que la gente se queme", ha dicho el consejero en una comparecencia en comisión parlamentaria solicitada por el Grupo Socialista en la que ha admitido "problemas de citas" de Atención Primaria pero para "consultas demorables", porque, según ha apostillado, "las no demorables y urgentes se atienden todas, tanto en centros de salud como en hospitales".

Ha concretado que son cuatro los distritos sanitarios en los que sí se dan "problemas" en "consultas de demora no presencial o por llamada telefónica que son demorables". Se trata de Granada metropolitano --donde la consulta media presencial acumula "una demora de siete días"--; Málaga norte --con una demora de "24 a 72 horas"--; Costa del Sol (Málaga) y norte de Almería, en ambos casos con una demora media de "24 a 48 horas", según ha precisado el consejero, quien ha aclarado que esas mismas cuatro zonas son las que presentan también ahora más "demora telefónica", de entre "siete y diez días".

Aguirre también ha pedido "disculpas" por situaciones "puntuales" de "aglomeraciones" que se han producido a nivel de Atención Primaria "a finales de agosto", y ha confiado en que en este mes de septiembre, con la incorporación de personal que ha estado de vacaciones en agosto, "se normalizarán algunas citas".

También ha defendido que la Consejería está "intentando quitarle presión a la Atención Primaria", así como que "comprende" que "muchos pacientes quieren tener la presencia" de su médico a la hora de pasar consulta, y, si estas atenciones "no son demorables", los pacientes serán "atendidos de forma rápida por su médico o enfermero".

REORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

En todo caso, el consejero, quien ha señalado que hay "mucho amplio margen de mejora" en la que la Junta está actualmente trabajando, ha destacado que la Atención Primaria ha tenido que reorganizarse y adaptarse a lo largo de los últimos meses debido a la pandemia del Covid-19 y a la presión epidemiológica.

Aguirre ha recordado que el coronavirus ha provocado un "cambio de modelo asistencial" marcado por la dinámica entre presencialidad y no presencialidad; la necesidad de establecer los dobles circuitos de asistencia a pacientes Covid y pacientes no Covid; el incremento de la visita domiciliaria; las consultas de primera valoración; la gestión propia de la agenda; la teleasistencia; y la responsabilidad asistencial en los centros sociosanitarios.

Se ha referido también a "la reorganización de la actividad de los Centros de Atención Primaria" en el periodo estival durante los meses de julio, agosto y septiembre. Un tiempo en los que está rigiendo un Plan de Verano "con una serie de nuevos condicionantes que no se han dado en años anteriores", según ha expuesto.

Ha agregado que estos condicionantes son "una necesidad imperiosa de descanso por los profesionales tras el trabajo titánico de los meses anteriores o la obligación de mantener el doble circuito de atención", así como "el hecho de que se han adelantado los rebrotes de Covid-19 que todo el mundo pensaba que se producirían en otoño e invierno", y que "este verano se han agotado las bolsas de facultativos y enfermería en la mayoría de las provincias, especialmente en las que hemos tenido más necesidad de contratación".

CIFRA "RÉCORD" DE TRABAJADORES

Según ha defendido, ante esta tesitura, la Consejería ha reaccionado destinando más recursos para poder contratar un mayor número de profesionales, tanto por refuerzo Covid como por Plan de Verano. "Esto ha supuesto más de 20.000 contratos --un 14,28% más que el año pasado-- y 120 millones presupuestados --un 18,13% más que el año pasado--", según ha explicado Aguirre, quien ha resaltado que, con todo ello, en agosto "hemos llegado a la cifra récord de plantilla del Sistema Sanitario Público de Andalucía, con 118.179 trabajadores".

La capacidad asistencial durante los meses de verano se resume en que han funcionado en horario de mañana los 1.516 centros de atención primaria existentes, según ha abundado el consejero, que ha precisado además que, de los que durante el resto del año tienen actividad en horario de tarde, han permanecido abiertos durante las tardes 239, de los que 130 comparten su ubicación con los servicios de Urgencia de Atención Primaria.

Además, han estado disponibles otros 240 puntos de Urgencias de Atención Primaria, 206 equipos móviles de urgencias y 14 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería. Finalmente, se han reforzado 40 centros de Atención Primaria y dotado de equipos móviles dobles en zonas de alto impacto turístico.

El titular de Salud ha resaltado que, "fruto de esta capacidad asistencial, en los meses de junio y julio se han realizado un total de 10.416.431 actos médicos y de enfermería, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 8.460.288".

SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS

Aguirre también ha puesto en valor "el papel fundamental" de la Atención Primaria durante el período estival "en la detección y seguimiento de los casos de Covid-19". Por ejemplo, ha asumido la realización de más del 70% de todas las tomas de muestras que se han realizado en la Andalucía tanto en los centros asistenciales, como en los más de 87 puntos AutoCovid, así como en la toma de muestras a domicilio, centros sociosanitarios y otras instituciones.

El consejero ha concluido señalando que "la Atención Primaria ha realizado un trabajo ingente, a veces no visible, preservando la seguridad de los ciudadanos y del propio profesional", dentro de "un modelo en continua revisión, monitorizado y con la capacidad de adaptación necesaria para dar respuesta a las necesidades epidemiológicas actuales".

PSOE-A ACUSA A LA JUNTA DE "FALTA DE RIGOR"

Por su parte, el portavoz socialista en la comisión, Jesús María Ruiz, ha lamentado la "falta de rigor" del Gobierno de la Junta en cuanto al número de rastreadores que están trabajando en la comunidad o a la incorporación de nuevos enfermeros para el curso escolar.

Ha subrayado que las propias organizaciones profesionales y sindicales del sector sanitario están desmintiendo con críticas los datos de Salud, y ha citado en concreto al presidente del Colegio de Enfermería de Jaén y al Sindicato Médico de Sevilla.

"O no conocen la realidad de la Atención Primaria o no quieren conocerla o no quieren reconocer la situación", ha lamentado el portavoz socialista, quien ha incidido en que las citas médicas tardan en asignarse más de 14 días, y ha denunciado el "colapso en los centros sanitarios, con la debilitación del estado de salud que implica en la ciudadanía que haya centros de salud y consultorios cerrados".

Ruiz ha criticado que la Atención Primaria esté en esta difícil situación pese a que en el Gobierno de la Junta "tienen recursos y han programado 130 millones para conciertos con la privada cuando se podrían destinar a la sanidad pública".

"Es cuestión de prioridades", ha resaltado, advirtiendo de que, como ha dejado claro la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fallos en las labores de rastreo implican "una potencial cascada de contagios" y también de la "enorme presión" que padecen los profesionales sanitarios.