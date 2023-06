Salud asegura que "gracias a Andalucía se reducen listas de espera en España" y PSOE critica que "no publican los datos"

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado que desde el año 2018 hasta ahora las listas de espera en la comunidad andaluza "han mejorado" y ha asegurado que "gracias a Andalucía se reducen las listas de espera en España", mientras que la diputada socialista María Ángeles Prieto ha criticado que "no publican los datos" y que "es absolutamente falso" que se hayan reducido.

Así, en comisión parlamentaria, Prieto ha indicado que el Ministerio de Sanidad publicó datos de lista de espera de Andalucía a fecha de 22 de diciembre, pero, sin embargo, la Consejería "no ha actualizado los datos desde junio de 2022", por lo que pregunta a la consejera cuándo tienen previsto actualizar los datos de lista de espera, a lo que esta ha respondido: "Por supuesto, publicaremos los datos".

Prieto, en su turno de dúplica, ha lamentado que "siguen sin decirnos cuándo van a publicar los datos de lista de espera", porque "no serán buenos", al tiempo que ha añadido que según el Ministerio, las listas de espera en consulta y quirúrgica en Andalucía "son las más altas de España y además aumentando con respecto a los datos de junio", a pesar de los millones con los que "están beneficiando a la privada en detrimento de nuestra sanidad pública".

Listas de espera que, además, "seguramente aumentará después de este verano con el plan de sustituciones ridículo que están anunciando", ha apuntado Prieto, quien ha añadido que justamente hoy UGT "nos informa de que apenas llega al 10% del personal y que además están utilizando parte de esos 12.000 profesionales estructurales para sustituir a sus compañeros, sin saber muy bien el futuro de estos profesionales cuyos contratos acaban ahora en junio".

Ha dicho que "es absolutamente falso" que se hayan reducido las listas de espera, y que no publican los datos porque "la situación de muchos centros es escandalosa". Y ha agregado que "tampoco publican datos de pruebas diagnósticas, nunca los han publicado desde que gobiernan, seguro que serán impresentables, y no dan información porque su estrategia es tapar los problemas y que la gente no conozca la realidad de los mismos".

"Lo peor de esto es que no tienen ningún plan para resolver este problema y para garantizar el derecho a una atención sanitaria a tiempo", ha concluido la diputada socialista.

Ante estas afirmaciones, Catalina García ha respondido que ellos al menos "publican todo" mientras que cuando llegamos "ustedes escondían medio millón de pacientes que no estaban en listas de espera". "Partiendo de ahí, todavía somos la comunidad autónoma, con respecto a 2018, qué más ha reducido los días de espera a pesar de tener un 20% más de pacientes en lista de espera". "Esos son los datos de Andalucía y yo se los voy a dar para que usted no diga que no son así, porque son así, con los datos publicados por el Ministerio".

"Hemos reducido el tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas 80 días menos que cuando ustedes gobernaban, y para consultas externas, 53 días menos", y debemos tener en cuenta que mientras las listas quirúrgicas en Andalucía "se han reducido 80 días, la media nacional se ha reducido en siete días, y mientras en Andalucía se han reducido en 53 días las listas de espera en consulta, la media nacional se ha reducido en un día", por lo que "podemos asegurar que gracias a Andalucía se reducen las listas de espera en España".

"En más --ha continuado-- pese a que el número de pacientes andaluces en espera quirúrgica creció casi un 20%, hemos reducido la lista en más de un 37%. Y mientras que en diciembre de 2018, los andaluces tenían que esperar una media de 214 días, ahora esperan una media de 134 días". Además, en la lista de espera de consulta, "pese a que el número de pacientes se ha incrementado en un 28,5%, se ha reducido en más de un 30%; de esta manera, en diciembre de 2018 los andaluces tenían que esperar una medida de 176 días para poder ser atendido en orden de consulta, mientras que en diciembre del año 22 la espera se ha reducido a 123 días".

Por último, Catalina García ha subrayado que "queremos seguir mejorando los datos y seguir avanzando en Andalucía", pero "eso no supone que nos reconozcamos que desde el año 2018 hasta ahora las listas de espera en Andalucía han mejorado".