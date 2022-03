Salud defiende la "continuidad" de la protección a la infancia en el Covid y PSOE ve "nula" la atención en salud mental

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en su comparecencia en el Parlamento para informar sobre políticas de protección a la infancia, ha explicado con detalle el importante catálogo de estrategias y actuaciones destinadas a la promoción, prevención y atención de la salud infantil y adolescente "que se están llevando a cabo desde la Consejería y que han continuado durante la pandemia".

En este sentido, Aguirre, quien ha iniciado su intervención con su "máximo apoyo" al pueblo ucraniano, un deseo que han secundado todos los grupos de la comisión, se ha referido a la Estrategia de salud de la infancia y adolescencia en Andalucía 2021-2025, cuyo objetivo es dotar al sistema andaluz de salud de una estrategia integral e intersectorial que "incorpore y articule el diagnóstico actualizado de la salud infantil, las nuevas perspectivas intelectuales vinculadas al enfoque de derechos de la infancia, la mirada de los determinantes sociales y de las desigualdades en salud en las primeras etapas de la vida y las exigencias de humanización asistencial y de espacios sanitarios amigables, entre otras cuestiones".

"Con la implementación de esta estrategia perseguimos reducir la carga de enfermedad infantil y adolescente y la mejora de las probabilidades de exposición a factores de protección y promoción de su salud", ha incidido.

En cuanto al Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, ha destacado que "se trata del eje vertebrador que regula y facilita la identificación precoz de los problemas de salud infantil y los flujos, derivaciones y sinergias con relación al conjunto de otras intervenciones especializadas de prevención y promoción, así como las de atención temprana o salud mental".

El consejero ha mencionado a la plataforma 'Una Ventana abierta a la familia', "una apuesta basada en las tecnologías de la información que, con el apoyo de Salud Responde, facilita la comunicación del Sistema Sanitario Público de Andalucía con las familias para apoyarlas en lo relativo a las necesidades de información sobre salud, crianza e hitos evolutivos de sus hijos".

Además, en palabras de Aguirre, "la promoción de la parentalidad positiva constituye una de las apuestas más innovadoras, ya que se aprovecha distintas oportunidades asistenciales del Sistema Sanitario para apoyar a madres y padres en la optimización de sus competencias para asegurar una crianza saludable y basada en el buen trato y la satisfacción parental".

El titular de Salud ha hecho especial atención en el plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía, en la que ha destacado "la introducción desde enero de 2020 de la vacuna frente al meningococo tetravalente para las personas que vaya cumpliendo 12 meses o 12 años, así como una campaña de rescate de 13 a 18 años; la introducción de la vacuna Bexsero para todos los niños nacidos a partir de octubre de 2021 y la mejora de la vacuna del papilomavirus en chicas".

"Se han mejorado las coberturas en adolescentes en vacunas de meningitis ACWY y papilomavirus, situándose entre el 85 al 90% de cobertura, frente el 50 y 70% de antes del 2019", ha concluido.

Por su parte, la socialista Carmen Velasco ha señalado que "no podemos obviar" las consecuencias que sobre los niños sigue teniendo la pandemia, para añadir que según el Observatorio Infantil de Andalucía el Covid "ha agravado la pobreza infantil, con uno de cada tres niños andaluces en riesgo de pobreza". Ha dicho que en los presupuestos de la Junta para este año, en políticas sociales "la mayoría de las aportaciones para la infancia venían del gobierno central y los fondos europeos y pocos los recursos por parte de su gobierno".

Ha criticado los "recortes" en pediatría, la "nula atención" durante el Covid de la salud mental, "especialmente para niños y jóvenes", un aspecto que, ha dicho, "tienen que reforzar", así como los "recortes" en lo programas de atención a los menores víctimas de violencia machista, lo que provoca "un desamparo mayor de estos niños".

La diputada de Vox Ana Gil ha resaltado que la crisis del Covid ha dejado "secuelas en salud mental, no solo adultos sino en igual o mayor media en los niños", al tiempo que ha añadido que el Covid "ha influido en el retraso de muchos niños, por ejemplo a la hora de empezar a hablar por las mascarilla o el aislamiento en el desarrollo interpersonal". En este punto, se ha referido a los niños con Síndrome de Down, donde la pandemia ha afectado de forma "muy negativa", ya que según un informe de Down España de principios de 2021 "uno de cada cuatro niños se sintió solo durante el confinamiento y casi la mitad se sintió triste. Además, dos de cada tres dijo tener miedo de salir a la calle".

UNIDAS PODEMOS VE "NUMEROSOS VACÍOS" EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Desde Unidas Podemos, Jesús Fernández ha señalado "numerosos vacíos" en las medidas de protección a la infancia y adolescencia, con una pediatría y atención primaria "mermadas" o un "recorte del 3,2%" en el plan andaluz sobre adicciones. Ha preguntado por el desarrollo del censo de salud mental y sobre las medidas para prevenir y tratar la obesidad infantil, y ha afirmado que en el ámbito del cáncer infantil y juvenil los adolescente "se encuentran en tierra de nadie" en relación a los espacios sanitarios amigables.

Por su parte, la diputada de Cs Ana María Llopis ha recalcado las ayudas desde Salud para este colectivo más vulnerable "con 1,5 millones en dos líneas", para añadir que "se ha fomentado la visibilidad de la infancia en los planes" de la consejería.

Por último, la popular Pilar Pintor ha puesto en valor el trabajo y la implicación durante la pandemia, que "ha sabido gestionar este gobierno con rigor y compromiso velando por la salud de todos, y con una atención muy especial hacia nuestros niños y adolescentes, desplegando un catálogo de actuaciones destinado a la prevención y atención de la salud infantil y adolescente y que han tenido continuidad durante toda la pandemia".