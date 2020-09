Salud niega que haya transmisión comunitaria de Covid-19 "no controlada" en Andalucía aunque sí la ve "esporádica"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (c), durante la sesión de control al gobierno con preguntas al presidente de la Junta en el Pleno del Parlamento de Andalucía. En Sevilla (Andalucía, España) a 24 de septiembre 2020.

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado este jueves que en la comunidad autónoma se detecta una situación de "brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica" del coronavirus que causa la Covid-19, pero no de "transmisión comunitaria no controlada".

Así se lo ha trasladado el consejero al diputado del PSOE-A José Luis Ruiz Espejo en respuesta a una pregunta que éste le ha formulado en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno del Parlamento, sobre si hay zonas en la comunidad autónoma en las que exista transmisión comunitaria de coronavirus.

Aguirre ha explicado que "hablamos de transmisión comunitaria cuando existen casos sin vínculo epidemiológico conocido o que no sean asociados a brotes, reflejo de una situación de transmisión en la que hay dificultades para la realización de pruebas diagnósticas o para hacer rastreo".

Ha comentado que, "en la actualidad, no existe una definición clara de indicadores o umbrales a partir de los cuales hay o no transmisión comunitaria", si bien del plan de "respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia" del Ministerio de Sanidad "pactado por todos los consejeros" se desprende que "el resultado de la evaluación de riesgos determinará si la situación en la que se encuentra un territorio" es la de "brote controlado o casos esporádicos limitados" --que sería la situación en la que "más o menos" se encontraba Andalucía en los meses de junio o julio, según ha comentado--; de "brotes complejos o transmisión comunitaria esporádica, que es la situación en la que nos encontramos actualmente", o de "transmisión comunitaria no controlada".

Al respecto, el consejero ha aseverado que, en Andalucía, actualmente "no hay ningún territorio en situación de transmisión comunitaria no controlada".

Ruiz Espejo ha respondido al consejero valorando esa respuesta, pero criticando que, sin embargo, el titular andaluz de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, "llegó a decir que podía haber transmisión comunitaria en la provincia de Málaga", y ha subrayado que eso "genera gran preocupación a la población, especialmente por saber si se le ha dicho toda la verdad desde las autoridades andaluzas" al respecto.

PSOE-A ALERTA DE LA "GRAVEDAD" DE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

El parlamentario socialista, además, ha puesto de relieve la "gravedad" de la situación actual de la pandemia en Andalucía "por los casos que se están dando en muchos territorios", con "13.000 casos diagnosticados en los últimos 14 días" en la comunidad y "varias jornadas consecutivas superando prácticamente los 1.500 casos confirmados por PCR", así como con "hospitales y centros de salud al borde del colapso".

Además, hay "más de 115 residencias afectadas en Andalucía" en esta segunda ola, con "más de 1.000 mayores que han dado positivo en ellas", según ha abundado Ruiz Espejo, que ha alertado de que, pese a todo ello, "no se están tomando medidas contundentes por parte del Gobierno andaluz".

En esa línea, ha emplazado a la Junta a "incrementar el número de profesionales en los centros de salud, el número de rastreadores y la realización de pruebas PCR", así como a "destinar los recursos económicos y materiales necesarios para acabar de forma definitiva con la situación de colapso" en centros de salud de Atención Primaria y urgencias.

El diputado socialista ha concluido pidiendo a la Junta "menos propaganda y autobombo", y que actúe "con transparencia, generando confianza y sin desconcierto".

SITUACIÓN "BUENA" DE LA SANIDAD ANDALUZA

El consejero, en cambio, ha replicado a Ruiz Espejo pidiendo que "no meta miedo", y al respecto ha subrayado que la Junta ha elaborado un plan de contingencia ante un escenario posible de 3.000 pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales andaluces que "significaría tres veces más de lo que tenemos ahora" en el número de pacientes ingresados.

En esa línea, Jesús Aguirre ha defendido que "la situación actual de la sanidad pública andaluza es buena", aunque "muy preocupados por la evolución que vaya teniendo, pero siempre de forma proactiva y actuando antes de que pase", según ha zanjado.

CIERRES DE CENTROS DE SALUD

Previamente a esta pregunta, la parlamentaria del PSOE-A Verónica Pérez ha dirigido otra al consejero sobre el "cierre" de centros de salud en Andalucía, a lo que Jesús Aguirre ha respondido señalando que, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid, "los distritos y áreas de gestión sanitaria se han tenido que reorganizar según sus características", siempre encaminados a "mejorar la atención a la ciudadanía", a la vez que "intentando minimizar al máximo el riesgo de contagio en centros de salud", para "proteger a usuarios y profesionales".

El consejero ha reconocido que "ha habido consultorios locales y auxiliares en los que, por sus características, ha sido más complejo instaurar el nuevo modelo", pero "en cuanto puedan adaptarse a esta nueva situación volverán a estar al 100%", y ha remarcado que "estamos asegurando la atención sanitaria a todos los andaluces en condiciones de la mayor seguridad posible" y con "la mayor calidad".

Frente a esto, la socialista Verónica Pérez ha replicado que los profesionales sanitarios andaluces "están absolutamente desbordados", y aunque "le gustaría creer" que las decisiones que está tomando la Consejería son "para mejorar la atención sanitaria, la realidad es bien distinta".

Esa realidad, según ha continuado la parlamentaria del PSOE-A, pasa por un teléfono de Salud Responde que "no responde" ahora, o que "conseguir una cita médica es una misión imposible", de forma que "los andaluces tienen que irse a las puertas de centros de salud y de urgencia" a buscarlas formando "colas que son de la vergüenza".

Además, ha criticado que las citas son mayoritariamente telefónicas porque por parte de la Junta "se han empeñado en convertir a los médicos en teleoperadores", y hay centros de salud "cerrados a cal y canto", según ha insistido antes de remarcar que "no hay quien se crea" que esos cierres sean "para mejorar la atención sanitaria" de los andaluces.

El consejero ha respondido defendiendo que "hay que ser conscientes de las circunstancias" actuales, en las que "estamos inmersos en una pandemia" y "nada es como era", de forma que "la asistencia sanitaria ha virado" hacia una proporción de "60% de atención telefónica y 40%" presencial, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las normas "pactadas" por las comunidades autónomas con el Gobierno central en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha señalado.

De hecho, ha apuntado que "lo que nos mandan" estas indicaciones es que, "en el caso de llegar a cifras altas de contagios, tendríamos que pasar a una proporción de 70-30%" entre citas telefónicas y presenciales.

En todo caso, el titular de Salud ha querido dejar claro que "todo lo que sea urgente es rápidamente atendido en los centros de salud o en las puerta de Urgencias", de forma que cuando alguien tenga "una patología seria, será atendido al momento por los mejores profesionales del mundo entero", que son los sanitarios andaluces, según ha concluido.