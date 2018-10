Salvemos Doñana solicita al Gobierno que "rescate sus requerimientos" y cancele el almacén de gas natural

Publicado 14/09/2018 19:09:23 CET

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Salvemos Doñana ha solicitado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que "rescate toda la documentación y el escrito remitidos a Moncloa hace siete meses", solicitando la "inmediata paralización de la ejecución" del proyecto gasístico 'Marismas de Naturgy' (antes Gas Natural Fenosa) de almacenamiento de gas natural mediante inyección a través del acuífero, en el subsuelo de Doñana.

Asimismo, la plataforma ha indicado a través de un comunicado que "es necesario el apoyo al desarrollo sostenible" de la comarca con energía limpia, solicitando además "la ratificación de los acuerdos climáticos de París para defender el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".

"Una vez demostrado que los riesgos ambientales globales del proyecto Marismas no están debidamente evaluados, según los científicos de organismos oficiales, y que todos sufrirán las consecuencias, es más que nunca aplicable el 'principio de precaución' que indica el Tratado de la Unión Europea (UE) para casos de incertidumbre científica y riesgo para la seguridad de las personas y el medio ambiente, por lo cual la cancelación del proyecto es inexcusable y no debe de dilatarse por más tiempo", ha asegurado la plataforma.

En cualquier caso, "es tiempo", según Salvemos Doñana, de que "la lucha frente al cambio climático que los gobiernos central y andaluz llevan por bandera", se convierta en "acciones reales hacia una economía baja en carbono sin lugar para energía obtenida de combustibles fósiles.

Por ello, ha añadido que la cancelación del proyecto Marismas de almacenamiento de gas "una oportunidad inigualable" para comenzar esta "andadura hacia las renovables".

Además, la plataforma Salvemos Doñana ha recordado que el 8 de febrero pasado registró en la Delegación del Gobierno en Andalucía dos envíos trasladando tanto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, los requerimientos de la ciudadanía que recoge el documento manifiesto de esta plataforma, con las 197.368 firmas individuales de adhesión y las de 214 organizaciones.

A este respecto, la plataforma ha asegurado que el Gobierno, con el expresidente Mariano Rajoy, informó el 13 de abril de que "en aras de una eficaz atención de ese asunto" daban traslado del envío y la solicitud "al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, competentes en la materia".

Sin embargo, Salvemos Doñana ha lamentado que "no opinaron lo mismo desde el Gabinete de la entonces Ministra de Medio Ambiente", que comunicaba el 16 de mayo a la plataforma, que "no es competente para la autorización de la puesta en marcha de los referidos proyectos, no habiendo por parte de este Ministerio, actuación pendiente alguna en relación a los mismos".

Respecto al Gobierno andaluz, la plataforma ha asegurado "no ha recibido formalmente comunicación" respecto al envío de firmas y adhesiones a la presidenta, realizado para solicitar la "puesta en marcha de manera urgente y en el marco de sus competencias, las vías legales y jurídicas necesarias para paralizar el proyecto Marismas".

No obstante, apunta que en diversas reuniones tanto con el Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, como con el Delegado de Medio Ambiente en Huelva, José Antonio Cortés, "se dio respuesta verbal haciendo hincapié en la oposición tajante del Gobierno andaluz al proyecto Marismas dentro y fuera del espacio protegido, con el propósito de buscar una forma jurídica de paralizar el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana".