Sánchez apela al voto progresista para evitar la "involución" de PP y Vox con su lista "interminable de recortes

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto de precampaña celebrado en el Palacio de Congresos de Granada. - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al voto progresista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando en nuestro país" porque, según ha dicho, lo que "proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia" sino "una involución" con la "lista interminable de recortes" que a su entender están exhibiendo ya en estas primeras semanas de precampaña.

"Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir", ha señalado el líder socialista durante su intervención en su segundo gran acto de precampaña en Andalucía, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada con la asistencia de 3.000 personas, según la organización, tras el celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla).

Sánchez, que ha comenzado su intervención con la lectura del poema 'Cantos nuevos' de Federico García Lorca para reivindicar a "esa España que no tiene miedo", "no borra su memoria" y "abraza la diversidad", ha llamado a la ciudadanía a la movilización el próximo 29 de noviembre para "proteger" con su voto "los derechos y las libertades".

El jefe del Ejecutivo ha censurado la "lista interminable" de recortes con la que a su juicio los líderes del PP y Vox "nos quieren llevar a la España de hace 50 años" y lo ha contrapuesto a su modelo de gobierno, afirmando que la próxima legislatura reformará y "blindará" el derecho al aborto de las mujeres en la Constitución Español.

El derecho a una muerte digna con la ley aprobada hace dos legislaturas "se mantendrá en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española", ha sostenido, mientras que el salario mínimo interprofesional "se va a subir" mientras él sea presidente "con o sin acuerdo con la patronal".

Junto a Pedro Sánchez, también han intervenido en este acto la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado por dicha provincia, Pedro Fernández.

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