Sanz asegura que la Junta "no permitirá que se pisoteen los derechos de los andaluces" en materia de financiación

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que la Junta de Andalucía "no permitirá que se pisoteen los derechos de los andaluces" con una financiación autonómica que pueda plantear "una singularidad a Cataluña" que supone "un ataque absolutamente intolerable" a la igualdad entre los españoles.

A preguntas de los periodistas en Jaén, donde ha presidido la reunión de coordinación con los delegados territoriales, Sanz ha criticado la "asfixia" a Andalucía desde un Gobierno de España que "está pretendiendo dividir a las comunidades autónomas entre ricas y pobres".

En su opinión, Pedro Sánchez quiere "utilizar la financiación para garantizarse su sillón a cambio de restarnos recursos" al resto de comunidades autónomas. De ahí que lo haya calificado como "el presidente más antiandaluz de la historia" porque "nunca" había habido un "atropello económico" como el actual.

Al respecto, Sanz ha criticado que "Andalucía hoy no está recibiendo las entregas a cuenta", que el Gobierno "lo tiene retenido desde el mes de enero", lo que se traduce en "800 millones de euros que podríamos estar gestionando ya".

A ello ha sumado el "déficit financiero de más de 1.400 millones de euros anuales en términos contables por el sistema injusto de financiación autonómica vigente". También ha aludido a "la baja ejecución presupuestaria" por parte del Ejecutivo central, que en Andalucía "no llega al 20 por ciento", mientras que "Cataluña casi llega al 80 por ciento".

Ante este panorama, el titular de la Presidencia ha instado al PSOE andaluz y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a "definirse claramente", ya que "defender a Sánchez", según ha añadido, "es ir contra Andalucía".

En este punto, se ha referido al "cupo o financiación singular a Cataluña" que se pretende garantizar ahora. ¿Y cuál es la singularidad de Cataluña? ¿Qué pasa, que Andalucía no es singular o qué? Pero también lo voy a decir, nosotros no queremos singularidades, queremos que se respeten principios constitucionales", ha subrayado.

Al hilo, ha señalado que la igualdad entre los españoles y la solidaridad interterritorial "son principios fijados en esta Constitución", de manera que "la propuesta de financiación singular es inconstitucional" y "otra ilegalidad más" que se une, por ejemplo, a la amnistía.

SIETE VOTOS Y UN OJO DE LA CARA

Sanz ha denunciado que "el coste de los siete votos que necesita Sánchez" está "costando un ojo de la cara" a los andaluces, por lo que ha reivindicado acabar con "cheques al independentismo" y "de faltarnos el respeto" declarando singular a otros territorios.

"Andalucía luchó hace muchos años por ser como los demás. Nunca hemos querido ser más que nadie, pero no podemos aceptar ser menos. Por lo tanto, el Gobierno de Andalucía no va a permitir que se pisoteen los derechos de los andaluces", ha dicho, no sin recalcar que usará "todos los instrumentos que sean necesarios para salvaguardar los derechos y el cumplimiento de la Constitución en principios fundamentales como la igualdad y la solidaridad entre territorios".

Así las cosas, el consejero ha hablado de "una semana decisiva en la que Andalucía se va a plantar y va a exigir sus derechos respecto" a su autonomía y "que se solvente, de una vez por todas, esta situación de asfixia económica", puesto que repercute "en un problema para afrontar las competencias" y proyectos que tiene.