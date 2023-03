Sanz rechaza las "mentiras" de las movilizaciones por la sanidad pública pues "no habrá privatizaciones, en ningún caso"

CÓRDOBA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado este viernes que las movilizaciones en defensa de la sanidad pública previstas para este sábado en todas las capitales andaluzas se apoyan en "mentiras porque hablar de privatización en Andalucía es una gran falsedad", y "más claro no lo podemos decir, en Andalucía no va a haber privatizaciones en ningún caso en la sanidad pública".

En este sentido, Sanz, quien ha presidido en Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, el acto de entrega de condecoraciones de la orden del mérito de la Policía Local de Andalucía 2023, ha dicho que, aunque desde el Gobierno andaluz "siempre" van a "respetar todas las movilizaciones que se produzcan", lo cierto es que "estas movilizaciones están soportadas a través de las mentiras", ya que "es rotundamente falso que vaya a haber privatizaciones en el ámbito de la sanidad pública" andaluza.

Es más, según ha subrayado Sanz, esta "es la época de la historia de Andalucía en la que hay más inversión en la sanidad pública y en la que hay más profesionales en la sanidad pública andaluza", y también es en la que "se están reduciendo más los conciertos sanitarios", de forma que "aquí el único que ha privatizado en Andalucía algo de la sanidad ha sido el PSOE", lo que, además, "nos está costando, por cierto, una deuda grande por culpa de la mala gestión de esa privatización".

Sanz ha señalado que "ejemplo de lo ocurrido" en este ámbito es su propia provincia, la de Cádiz, "donde más de la mitad de los hospitales que hay son privados, y eso es la gestión del PSOE-A", de modo que "pongamos las cosas claras, mientras que gobierne Juanma Moreno en Andalucía no va a haber privatizaciones y no va a haber nada más que apoyo a la sanidad pública andaluza".

Una prueba de ello, según ha precisado, son los "más de 30.000 profesionales nuevos que hemos crecido desde que gobierna Juanma Moreno, y los más de 4.000 millones de euros de incremento de la inversión en sanidad. Nunca se había invertido tanto en la sanidad", por lo que ha concluido que "estas movilizaciones se basan en la mentira".

Además, a juicio de Sanz, hay que "poner en valor el acuerdo que hemos alcanzado con los sindicatos y con los empresarios. Un acuerdo histórico que blinda la sanidad pública en Andalucía y la blinda garantizando, además, una apuesta histórica por la Atención Primaria en Andalucía, garantizando que un 25% del presupuesto de la sanidad pública andaluza va a ir destinado a la Atención Primaria. Por lo tanto el acuerdo social blinda la sanidad pública andaluza y eso es lo que tiene valor y eso es lo que deja como falsas las acusaciones o las declaraciones que últimamente se está haciendo en relación con la gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno".

"Creo que más claro no lo podemos decir --ha concluido-- y, por lo tanto, si estas movilizaciones se refieren a cuestiones de privatización o se refieren a inversión o a apuesta por la sanidad pública, no hay nadie que le vaya a ganar a Juanma Moreno", en su "apuesta por la sanidad pública andaluza, le pese a quien le pese, y pueden seguir diciendo mentiras o generando bulos", porque "la realidad es incuestionable", y "ese acuerdo con sindicatos y empresarios blinda la sanidad pública en Andalucía", algo que no tiene precedentes, según ha subrayado.