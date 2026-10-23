El SAS cierra el acceso a su página web como "prevención" ante la alerta de ataque informático internacional

Archivo - Renovación de ordenadores del Servicio Andaluz de Salud - CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) desactivó el pasado miércoles por la noche el acceso a su página web como medida "preventiva" de seguridad ante la alerta internacional de ciberseguridad emitida por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en la que se informaba de la existencia de dos vulnerabilidades críticas que afectan a PHP, uno de los lenguajes de programación más utilizados para el desarrollo de aplicaciones y servicios web.

"Es importante destacar que no se han visto afectados sistemas críticos ni servicios relacionados con la asistencia sanitaria, la actividad clínica o la atención a emergencias, que continúan funcionando con total normalidad", ha aclarado el SAS a Europa Press.

Ante esta situación, el SAS ha procedido de "manera preventiva" a la "retirada temporal o desactivación de aquellos servicios vulnerables hasta la aplicación de las correspondientes actualizaciones de seguridad". Esta decisión responde a la necesidad de proteger el sistema de "cualquier posible vulnerabilidad" ante ataques cibernéticos, garantizando así la mayor seguridad tanto de los sistemas del SAS como de los usuarios.

El sindicato UGT Andalucía ha exigido al SAS que amplíe el plazo de concursos de traslados, Ofertas Públicas de Empleo y bolsa, entre otros, en el mismo número de días que esté "inoperativa" la página. "Hay tiempos legales para reclamar listados que corren", ha advertido UGT, que recuerda en un comunicado a la Junta que "debe habilitar más canales alternativos" para hacer los trámites que se ven afectados por esta incidencia.