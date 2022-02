Satse ve el plan de atención primaria "lo mismo que había", UGT augura su "fracaso" y CCOO denuncia "juego de trileros"

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad se han pronunciado sobre el Plan de Respuesta a la Alta Incidencia Covid-19 en Atención Primaria (Praip) presentado este martes en Consejo de Gobierno. Así, mientras que Satse ha afirmado que "es lo mismo que había", UGT ha asegurado que este plan "está condenado al fracaso" y CCOO ha denunciado el "juego de trileros" de la Junta de Andalucía.

De este modo, el secretario general de Satse en Andalucía, José Sánchez Gámez, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que "no entienden el plan", puesto que "dicen que es un nuevo plan y no lo es, pues ya apareció el día 31 de octubre cuando echaron a 8.000 profesionales", toda vez que ha añadido que los enfermeros contratados por el covid de referentes escolares "ya se les renovó el contrato del 1 de septiembre, por lo que no son ahora del nuevo plan".

"Tampoco son del nuevo plan los enfermeros contratados del plan de acogida, puesto que empezaron antes, así como los 287 enfermeros que dicen que han contratado, porque son los que el 31 de octubre fueron echados de los hospitales y recuperados por primaria, ya que habían dicho que en primaria sería el 120%" de renovaciones, ha afirmado Sánchez Gámez, quien ha insisto en que "esto demuestra que el nuevo plan es lo mismo que había".

De este modo, ha indicado que "el 120% de los profesionales para quedarse en primaria era totalmente insuficiente y este nivel se ha colapsado", para añadir que "no tuvieron en cuenta para nada las bajas que se iban a producir". Por todo ello, "la única novedad, que además venimos reclamando desde Satse, es que se nos diga cuánto se ha abonado por el plan de accesibilidad tanto a médicos como enfermeros durante los meses de octubre y noviembre", lo cual "hemos reclamado en mesas sectoriales y por escrito".

Así, continúa, "podríamos saber si han aplicado este plan, que no es novedoso, pero sabríamos si es lo suficientemente bueno para quitar el colapso de primaria o no", al tiempo que ha incidido en que "faltan profesionales". "387 profesionales siguen siendo insuficientes para que la primaria deje de estar colapsada", ha concluido.

Por su parte, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha indica que si el nuevo plan de atención primaria "consiste en más horas de trabajo, más pacientes y el mismo personal, tenemos muy claro que está condenado al fracaso".

"Si este gobierno quiere dar un impulso a la atención primaria debe apostar por mejorar las condiciones laborales, ofrecer más estabilidad en el empleo y equipararnos retributivamente con el resto del Estado", ha manifestado Macías, quien ha añadido que "todo lo demás es poner parches a un sistema sanitario público que se encuentra en los peores momentos de toda su historia".

UGT DENUNCIA LA FALTA DE INFORMACIÓN Y NEGOCIACIÓN

Asimismo, desde UGT han denunciado la "falta" de información y negociación sobre este nuevo plan, que, han insistido, "consiste en hacer trabajar a nuestros médicos y enfermeros doce horas más seguidas viendo pacientes cada seis minutos, como mucho, a cambio de pagar algo más".

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha criticado que la Junta de Andalucía "mezcla en el mismo paquete de los 14,7 millones de euros de inversión una serie de medidas que ya estaban previstas y presupuestadas como era la contratación para enfermeras escolares (para ello dedica 3,9 millones para la contratación de 400 enfermeras)".

"El coste medio de una enfermera, incluyendo sueldo y cotización a la Seguridad Social, es de 3.216,90 euros, por tanto, las 400 enfermeras suponen un coste mensual de 1.286 millones de euros, por lo que hay para poco más de tres meses de cobertura", ha indicado la organización en nota de prensa, en la que también ha advertido, respecto a la contratación de personal para atención primaria, que "dudamos que los que encuentren en Andalucía, concretamente 387 nuevos profesionales, se destina 3,2 millones de euros para contratarlos dos meses".

"MENOR COSTE QUE EL PLAN DE VACACIONES DE VERANO EN UNA SOLA PROVINCIA"

"Se trata de otro castillo en el aire, dado que el plan de vacaciones que durante el verano se pone en marcha supera esa cifra en cada provincia. Solamente en una provincia como Málaga la cifra oscila en torno a los 20 millones. Ahora se dedican 3,2 millones para toda Andalucía, una cifra tan exigua para afrontar un refuerzo decente en Atención Primaria", ha aseverado a través de un comunicado el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

Sobre los 3,3 millones para la reorganización de circuitos asistenciales, dos millones para la mejora de accesibilidad y 1,5 para mejora de rendimiento, para CCOO "esto significa pagar horas extras a unos trabajadores extenuados por la sobrecarga asistencial que llevan sufriendo dos años y que están al límite se sus fuerzas y ahora se les piden que trabajen más".

"Hay que recordar que otro plan anunciado a bombo y platillo como fue pedir a profesionales jubilados que se reincorporaran a sus puestos ha sido el fracaso más rotundo de todas las ideas brillantes de este consejero de Salud y menos de una decena de profesionales pidieron la reincorporación", ha añadido el dirigente sindical, quien ha incidido en que "este ambicioso plan para toda Andalucía tiene menor coste que el plan de vacaciones de verano de una sola provincia de nuestra región". "Este plan de choque no es la solución que necesitan los trabajadores ni los ciudadanos", ha concluido.