Save the Children lanza un vídeo de su campaña '#Legislaturadelainfancia' para las elecciones del 2D

Save the Children ha lanzado un vídeo sobre la campaña '#Legislaturadelainfancia', con motivo de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, con el que pretende dar a conocer las propuestas que ha presentado a los partidos políticos que concurren a estos comicios para que "prioricen los derechos de la infancia en sus respectivos programas electorales".

Asimismo, ha explicado en un comunicado que la Agenda de Infancia es el documento que la ONG le ha hecho llegar a diferentes representantes del PSOE, PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos y que incluye tres prioridades sobre pobreza, violencia e infancia migrante, para garantizar que la campaña electoral que se inicia el próximo 16 de noviembre en Andalucía "se convierta en la campaña de la infancia".

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha lamentado que, a pesar de que casi el 20 por ciento de la población en Andalucía son niños, "las administraciones no legislan pensando en este colectivo". "Existe un alto consenso político sobre los derechos de la infancia, pero la realidad es que no son una prioridad ya que la infancia no vota", ha asegurado.

Desde la ONG han reclamado que la comunidad "se sitúe a la cabeza de las políticas sociales contra la pobreza infantil" y han insistido en "la necesidad de impulsar políticas de eliminación de la violencia contra los niños, así como medidas para garantizar los derechos de la infancia migrante".

Además, han lamentado que la pobreza infantil en Andalucía "se está convirtiendo en un problema estructural que las políticas públicas no consiguen eliminar". El porcentaje de población andaluza menor de 18 años en situación de pobreza relativa en 2017 fue del 34,8 por ciento, frente al 28,3 por ciento a nivel estatal, ha explicado Save the Children, a la vez que ha criticado que un total de 563.394 niños viven en riesgo de pobreza en Andalucía.

"Si las cifras de pobreza relativa son preocupantes, más deben preocupar las cifras de pobreza severa en la que viven 19,1 por ciento de los niños andaluces y que, debido a la escasa variación de estos porcentajes en los últimos años, hace pensar que nos encontramos ante una preocupante cronificación de la pobreza severa infantil en Andalucía", ha asegurado Cuenca.

Ante esta situación, la ONG ha propuesto que las prestaciones sociales no contributivas estén dirigidas a la infancia específicamente para "garantizar todos sus derechos, especialmente su derecho al desarrollo y a un nivel de vida adecuado en condiciones de igualdad y sin discriminación por motivos socioeconómicos".

Para ello, Save the children ha propuesto una modificación del actual decreto de la Renta Mínima de Inserción que "mejore su incidencia en la reducción de la pobreza infantil", pues considera que "actualmente su impacto es prácticamente nulo", o creando una prestación económica específica para erradicar la pobreza infantil de Andalucía.

VIOLENCIA HACIA LA INFANCIA

También ha explicado que "una de cada dos denuncias por abusos sexuales en el país tiene a un menor como víctima". "Socialmente, la violencia hacia la infancia es aún tolerada en grandes sectores de la población y, además, la mayoría de los casos permanecen ocultos y no se denuncian", ha lamentado la ONG.

"La violencia contra la infancia genera violencia, prevenirla y combatirla es una de las maneras más eficaces para terminar con sus distintas formas, todas ellas de especial gravedad en el desarrollo de los niños y en sus vidas futuras", ha asegurado el director de Save the Children en Andalucía.

Por ello, la ONG considera que Andalucía puede ser "la impulsora de medidas orientadas a erradicar la violencia contra la infancia de la sociedad", al igual que ha subrayado que se ha trabajado contra la violencia machista durante las últimas décadas.

En este sentido ha propuesto; elaborar una estrategia integral frente a todas las formas de violencia contra la infancia dirigida a sensibilizar, concienciar, prevenir, detectar, proteger y reparar; obligatoriedad de formación sobre violencia contra la infancia para los trabajadores públicos que presten servicios a la infancia, incluyendo la obligatoriedad de esta formación en todos los procesos de acceso a la función pública de Andalucía y una formación afectivo sexual a los niños como materia curricular desde la etapa de cero a tres años.

INFANCIA MIGRANTE

En el año 2017 Andalucía acogió al 34,4 por ciento del total de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), siendo "con diferencia" la primera comunidad autónoma que más menores acogió. Según los últimos datos consultados por Save the Children hasta la fecha, en 2018, este porcentaje ha aumentado hasta un 50 por ciento.

"En la protección de los menores de edad migrantes es necesario tener en cuenta su doble condición de menores y de migrantes, haciendo primar siempre la condición de menor de edad y los derechos que universalmente ostentan sobre la de extranjero", ha subrayado Cuenca.

Sin embargo, ha lamentado que tanto en la legislación de extranjería como en la atención a estos menores, "prima la condición de extranjero negando su condición de niño y sin garantizar de manera correcta sus derechos".

La legislación y las administraciones públicas andaluzas, que son las competentes en materia de menores, deben "garantizar el disfrute pleno de los derechos de los menores extranjeros en todos los aspectos de su vida, y deberán prestar especial atención a los colectivos de menores migrantes por encontrarse en una mayor situación de vulnerabilidad dada su doble condición de niños y extranjeros".

Para ello, Save the Children ha exigido que "se creen los mecanismos necesarios para garantizar sus derechos, tales como la creación de una figura independiente a la Administración Pública que vele por el cumplimiento de sus derechos, la figura del Guardian del Menor, la contratación de mediadores interculturales suficientes para atender a estos niños, y la agilización de los trámites de emisión de la autorización de residencia en España".