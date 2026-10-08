Sebastián Roa gana el X Premio 'Los Cerros de Úbeda' con su obra 'La estirpe del águila'

Sebastián Roa - CERTAMEN DE NOVEL HISTORÍCA CIUDAD DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 8 (EUROPA PRESS)

El escritor Sebastián Roa ha sido galardonado por unanimidad con el X Premio 'Los Cerros de Úbeda' por su novela 'La estirpe del águila'. Este galardón, concedido por la comisión lectora del Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda, reconoce a la mejor novela histórica publicada en España durante el año 2025.

La comisión lectora ha acordado otorgar esta distinción a la obra de Roa al considerarla "una obra de extraordinaria calidad literaria y una de las más logradas expresiones de la novela histórica contemporánea".

El jurado ha destacado su "narración sólida, ágil y absorbente", así como la capacidad del autor para mantener un ritmo sostenido e integrar con naturalidad múltiples tramas y personajes, demostrando un especial dominio en las escenas bélicas y de acción.

Asimismo, se ha valorado la "extraordinaria recreación de la península del siglo XI", donde el rigor histórico se equilibra con la aportación imaginativa del autor para reconstruir un periodo de luchas de poder, alianzas y traiciones. La comisión ha elogiado especialmente la construcción y profundidad de personajes históricos y de ficción.

La concesión de este premio marca un hito en la trayectoria del certamen, ya que Sebastián Roa se ha convertido en el primer autor que consigue ganar el Premio 'Los Cerros de Úbeda' en dos ocasiones. El escritor ya se alzó con este reconocimiento en el año 2016 con su novela 'Las cadenas del destino'.

Con este nuevo triunfo, Roa consolida su posición en un palmarés de referencia en el que figuran destacados nombres de la novela histórica española contemporánea como Julio Alejandre, David B. Gil, Álber Vázquez, Javier Olivares, José Calvo Poyato, I. Biggi, José Zoilo, Juan Francisco Ferrándiz y Javier Alandes.