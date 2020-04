El sector de limpieza insiste a la Junta para que dote con "urgencia" de EPIs a las empresas de Andalucía

Aspel "no entiende" que la Inspección esté levantando sanciones a sus empresas por no tener EPIs como ocurre en toda España

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), en representación de todo el sector, ha insistido a la Junta de Andalucía para que dote con "urgencia" de equipos de protección individual (EPI's) a las empresas en esta comunidad al considerarse la limpieza como una actividad esencial.

Según indican en un comunicado estas asociaciones de la limpieza, en una carta dirigida a la Consejería de Salud y Familias de la Junta ponen de manifiesto la "dificultad que están encontrando para proporcionar a los profesionales de la limpieza de material y equipos para que puedan realizar su trabajo en condiciones seguras" y reivindican la "necesidad de disponer de estos equipos ya que los proveedores habituales no pueden abastecer y ayudar en el suministro".

Así, Aspel asegura que la respuesta dada por el Ejecutivo andaluz "no soluciona" su petición, ya que indica en su respuesta que se "debe acudir" al canal del cliente o del proveedor. Sin embargo, Aspel indica que "desde hace semanas ya está constatado que estos no disponen ni pueden suministrar los EPI's necesarios" y "no entiende por qué la Inspección de Trabajo está levantando sanciones a sus empresas por no disponer de ellos".

En este sentido, el sector de limpieza apela a la responsabilidad de "todos" e insiste en que sea el Gobierno "quien les ayude a proteger a los trabajadores en su labor de desinfección y saneamiento de todo tipo de centros, áreas y superficies, frente al coronavirus, cumpliendo las normas que marcan las autoridades competentes".

De la misma manera, Aspel ha detallado un listado completo del equipamiento necesario, teniendo en cuenta las previsiones de las empresas del sector para la próxima semana en Andalucía. Así, demandan 35.351 guantes de nitrilo o látex (desechables), 24.570 mascarillas de tipo quirúrgica, 9.360 batas, 5.825 mascarillas con filtro, 1.768 buzos de protección, 1.323 gafas protectoras, 98 pares de calzas y 917 litros de gel hidroalcohólico higienizante y piden que estos equipos se sumen a sus compras.

Las empresas de limpieza inciden en la importancia, en esta situación de crisis sanitaria, social y económica, "de cubrir estas necesidades para garantizar el suministro y la distribución a las diferentes empresas del sector en Andalucía. Asimismo, señalan que "ahora más que nunca" es imprescindible "extremar las labores de limpieza y minimizar el riesgo de contagio".

Por último, las asociaciones del sector recuerdan que la actividad que realizan los más de 500.000 profesionales de la limpieza en España es "fundamental para garantizar la salud pública de toda la sociedad ya que trabajan cada día para prevenir y reducir al mínimo el riesgo de contagio de esta enfermedad".