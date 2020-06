Sector del ocio infantil protesta ante la Junta por su "crítica" situación y espera "abrir pronto"

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de los parques de bolas y centros de ocio infantil de la región, que se ha manifestado este jueves en Sevilla ante el Palacio de San Telmo por la prohibición de reabrir en la nueva normalidad, ha señalado que la situación de las familias que se dedican a esta actividad es "muy crítica", al tiempo que "esperan poder abrir pronto tras las negociaciones que han comenzado ya con la Junta".

El presidente de la Asociación Centros de Ocio Andalucía (ACOA) y propietario del Grupo Camelot de centros de ocio en Málaga, Antonio Mateo, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que entre "las medidas de la nueva realidad que se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del sábado aparece que los establecimientos del sector permanecen cerrados".

"No tenemos fecha de apertura, no tenemos medidas de seguridad a aplicar y no tenemos ayudas", ha lamentado Mateo, que ha destacado que en Andalucía "hay más de 1.200 centros de ocio infantil de los cuales comen aproximadamente 10.000 familias que ahora están en una situación muy crítica".

Así, ha añadido que "lo tenían todo preparado" para abrir en la nueva normalidad. "Habíamos comprado todo lo habido y por haber para poder tener nuestros parques limpios y desinfectados, para que nuestros clientes y trabajadores pudieran entrar y divertirse con seguridad", y cuando el sábado "vimos el BOJA fue tremendo".

Mateo ha explicado que el mismo sábado empezaron "a tener contacto" con la Junta y "el lunes nos llamó el jefe de gabinete de la Consejería de Salud y Familias y nos dijo que permanecemos cerrados porque no sabían cómo podíamos abrir con seguridad". "No hay técnicos, no han levantado un teléfono para preguntar. Pues nada, nos dejan cerrados y que nos busquemos la vida", ha lamentado el presidente de ACOA.

Sobre el futuro, Mateo ha asegurado que "como es negrísimo" porque "todos los días hay compañeros que tienen que desalojar, a los que están desahuciando, que cierran sus locales porque las deuda les están afectando gravemente". "Esperamos que con las negociaciones que hemos comenzado ya con la Junta podamos abrir pronto o que las ayudas sean lo suficientemente amplias para poder subsistir".

Igualmente, ha explicado que han propuesto a la Junta un plan de medidas higiénico-sanitarias para poder abrir estos establecimientos recreativos infantiles, que "ya tiene en su poder y estamos esperando a que nos digan algo". "Es un protocolo bastante extenso y minucioso, pero se puede llevar perfectamente a cabo por cada uno de nuestro locales", ha añadido.

Entre las medidas que recoge están "el uso de mascarillas, el lavado de mano antes y después de cada actividad, no solo al entrar al local, y cosas curiosas como que el soplado de la tarta en un cumpleaños se haga en una simulada para no hacerlo encima de la que se van a comer después los demás". Además, "hemos retirado las bolas o hemos puesto un sistema de rotación de bolas según las condiciones de cada parque".

