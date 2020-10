El sector turístico de Córdoba prevé la recuperación por la crisis del covid para finales de 2021 o principios de 2022

CÓRDOBA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Córdoba considera que no podrá retomar las cifras del pasado año hasta finales de 2021 o principios de 2022, por lo que las perspectivas de recuperación de la crisis generada por la pandemia del coronavirus son "muy modestas", según se refleja en los resultados de la encuesta que el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT) de la Universidad de Córdoba ha realizado entre el sector ante la situación actual.

Los datos los han presentado este jueves en rueda de prensa el director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO, Manuel Rivera; el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, Enrique Quesada; y la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo y Desarrollo Económico, Isabel Albás.

Esta encuesta, realizada a 300 empresas, establecimientos y servicios turísticos de Córdoba y provincia, pretende servir de barómetro y diagnóstico de situación de la oferta turística empresarial en estos momentos de crisis, con el objeto de "entresacar lecciones aprendidas y experiencias de buenas prácticas, de cara a afrontar esta situación de cara al futuro, orientar a las micropymes turísticas y adoptar por parte de las AAPP las medidas más adecuadas de fomento y apoyo al sector turístico cordobés".

Al respecto, Rivera ha señalado que los resultados de este estudio arrojan "un impacto muy significativo de la crisis del Covid-19 en el sector turístico de Córdoba y provincia". No obstante, ha indicado que "Córdoba, como destino interior no masificado, no ha sido la provincia que más lo ha sufrido".

En este sentido, ha subrayado "el empuje del turismo rural, especialmente en verano, que ha servido como colchón para mitigar los efectos negativos de la caída del turismo en la capital".

Otra de las conclusiones del informe gira en torno a las propias propuestas del sector, que reclaman "innovación empresarial, formación técnica, lucha contra problemas recurrentes como la clandestinidad o la competencia desleal en algunos subsectores turísticos, etcétera".

TEJIDO "MUY FRAGMENTADO"

Además, Rivera ha advertido de que "a pesar de tener un sector turístico muy importante y desarrollado, con unos recursos patrimoniales magníficos, estamos ante un gigante con los pies de barro, tal y como destacan las encuestas".

Así, el estudio señala la existencia de un tejido empresarial muy fragmentado y atomizado, con abundancia de 'micropymes' con poca capacidad de gestión empresarial, gran necesidad de recursos humanos especializados y que no siempre cuentan con líneas de financiación pública realmente adaptadas a las necesidades específicas del sector".

Por ejemplo, ha citado que las líneas de financiación ICO han tenido "un mínimo impacto en Córdoba, pues las 'micropymes' turísticas, en muchos casos, no tienen ni la capacidad para gestionar una solicitud de estas ayudas con una mínima garantía de que le sea concedida". En resumen, "a los problemas estructurales del sector se le añaden los generados por la crisis sanitaria", ha apostillado.

PÉRDIDAS DE 150 MILLONES EN EL PRIMER TRIMESTRE

Tan solo en el mes de marzo, el CAPT ha cuantificado las pérdidas económicas del primer trimestre en el sector turístico cordobés en torno a los 150 millones de euros.

El vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, Enrique Quesada, ha destacado "la importancia de que la toma de decisiones políticas se base en datos y conocimiento generado por especialistas, como es el caso de los estudios que lleva a cabo el CAPT".

Y la delegada de Turismo del Ayuntamiento ha asegurado que "es fundamental basarse en datos para no equivocarse" y ha remarcado que los mismos van a "ayudar al sector y al Consistorio para plantear medidas diferentes".

"Toca aprender de la situación que ha tocado vivir", ha expuesto Albás, para subrayar que "hay que ir de la mano de la universidad", así como "entre la capital y la provincia", a la vez que ha abogado por "salir reforzados" de este momento, dado que "hay mucho margen de mejora".

SERVICIO INTEGRAL AL SECTOR

El CAPT es una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Territorial de la UCO y de su Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), que ha sido cofinanciada este año de 2020 en su fase de lanzamiento por la Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades) y por los Fondos Feder de la Unión Europea (UE).

Se trata de un proyecto con perspectiva de futuro y continuidad a partir de 2021, que pretende ofrecer un servicio integral al sector turístico cordobés, tanto a sus empresas y profesionales, como a las administraciones públicas con competencias en gestión pública del turismo, tanto en la puesta en marcha de acciones de transferencia de conocimiento e 'I+D+I', como de capacitación y formación, asesoramiento técnico y sostenibilidad en materia de turismo.

De hecho, el CAPT y la UCO, con el ánimo de consolidar y fortalecer este proyecto, firmó el 27 de febrero de 2020 con el Ayuntamiento de la capital y su Instituto Municipal de Turismo (Imtur) un convenio marco de colaboración para impulsar dichas acciones y particularmente para la reactivación del Observatorio y Sistema de Información Turística de Córdoba (Sitcor).

Dicho convenio está actualmente pendiente del desarrollo de un convenio específico a cuatro años vista para asegurar la continuidad del CAPT y de sus acciones, lo que ha sido muy demandado por el sector empresarial cordobés y asumido por el Área de Turismo del Consistorio dentro del plan de acción del Imtur.