Seis detenidos al desarticular cinco puntos de venta de droga en Linares (Jaén)

Resultado de la operación - CNP

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional han detenido en Linares (Jaén) a seis personas al desarticular cinco puntos de compraventa de sustancias estupefacientes en esta localidad. A los detenidos se les imputa inicialmente delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La intervención se ha llevado a cabo en el marco de la denominada Operación Recreo. La investigación se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses y las pesquisas han sido lideradas por el nuevo grupo de estupefacientes de la Brigada Local de la Policía Judicial de Linares.

En el marco del operativo, los agentes practicaron cinco registros domiciliarios que se llevaron a cabo de forma simultánea. Como resultado de estas inspecciones, la Policía Nacional ha intervenido un total de 818 plantas de marihuana, dos tabletas de hachís y 3.085 gramos de marihuana picada y lista para su distribución. Asimismo, se han incautado de un rifle, diversas armas blancas y dinero en efectivo.

El dispositivo policial ha contado con la participación y colaboración de diferentes unidades de la región policial de Andalucía Oriental. Entre ellas, han intervenido la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Granada, Guías Caninos y Medios Aéreos de las comisarías provinciales de Jaén y Málaga, el Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría Provincial de Jaén, así como los grupos de Policía Judicial y de Policía Científica de Linares.

Aunque con esta actuación se dan por desmantelados los cinco puntos de venta de droga en el municipio, la operación policial continúa abierta por parte del grupo de estupefacientes de Linares, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en relación con los hechos investigados.