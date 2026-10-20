Seis detenidos en Lucena (Córdoba) tras desarticular dos grupos dedicados al tráfico de drogas

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUCENA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Lucena (Córdoba) dos grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en dos operaciones sucesivas que han culminado con la detención de seis personas y la intervención de sustancias estupefacientes, dosis preparadas para su venta, básculas de precisión y dinero en efectivo.

Según informa la Policía en una nota, en el marco de la Operación Río II, el pasado mes de agosto los agentes tuvieron conocimiento de la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo en la localidad, abriendo una investigación para el esclarecimiento de los hechos que les llevó a comprobar cómo detrás de ella se encontraba un grupo delictivo integrado por cuatro personas, dos de las cuales ejercían como principales responsables.

Los investigados concertaban encuentros con los consumidores en puntos previamente acordados y, sobre todo, vendían la droga en un local en el que residían tres de ellos, un espacio que además estaba destinado al consumo de estas sustancias estupefacientes. Tras una compleja investigación, a principios de octubre los agentes culminaron las pesquisas con una operación en la que detuvieron a los cuatro integrantes del grupo por tráfico de drogas, interviniendo cocaína, heroína, hachís y otras sustancias, así como dosis para su venta, básculas de precisión, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

Por su lado, en lo que respecta a la 'Operación Bola', a comienzos de octubre, otras informaciones recibidas dieron lugar a una nueva investigación en la que los especialistas lograron corroborar que otro grupo delictivo desarrollaba su actividad en la misma localidad. Las primeras averiguaciones permitieron identificar a dos personas como principales responsables de los hechos investigados, quienes acordaban encuentros con los consumidores en lugares concretos y, fundamentalmente, vendían la sustancia en la vivienda en la que ambas residían.

Fruto de la investigación policial, a mediados del pasado mes de octubre, la Policía Nacional estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de las dos personas por tráfico de drogas, interviniendo más de medio centenar de gramos de cocaína, hachís preparado en dosis para su venta y una báscula de precisión.