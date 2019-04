Serrano (Vox) toma como posesión como magistrado en Sevilla y cesa de manera inmediata para seguir como diputado

Publicado 11/04/2019 14:47:25 CET

SEVILLA, 11 Abr.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara andaluza, Francisco Serrano, ha tomado posesión este jueves como magistrado en el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, en el que ha obtenido plaza, y ha cesado de manera inmediata para continuar con su actividad como diputado en la Cámara autonómica. Serrano podrá incorporarse a esa plaza como magistrado en el momento que decida dejar la actividad política.

En declaraciones a Europa Press, Serrano ha dicho sentirse "muy satisfecho" porque con esta toma de posesión cumple "una etapa más que tenía pendiente en la vida", cuando ha concretado que aunque ha tomado posesión como magistrado, ha cesado para "seguir defendiendo los intereses de los españoles y de los andaluces" como parlamentario andaluz.

"Ya tengo plaza, soy magistrado en Sevilla y ahora pediré la indemnización que me corresponde por los años que estuve indebidamente inhabilitado", ha sostenido el diputado de Vox, que ha considerado que el caso en el que modificó el régimen de visitas de un menor para que éste asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla, que llevó a su inhabilitación, "fue como el aleteo de una mariposa, si no hubiera sido por eso no habría cambiado mi vida y hubiera seguido siendo lo que siempre he querido ser, juez y magistrado".

Serrano ha explicado que ahora defiende el interés público como diputado andaluz, un reto profesional que está afrontando "con mucha ilusión" y representando a un partido que, a su juicio, "da mucha esperanza a mucha gente que está deseosa de un cambio real en la política". Y después, cuando acabe este periodo, tiene ya la toga "con orgullo" para poder ejercer en su tierra: "Mi ilusión sería jubilarme como magistrado", ha zanjado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este pasado martes que Francisco Serrano, en situación administrativa de servicios especiales de la carrera judicial, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, "continuando en la misma situación administrativa".

Como se recordará, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado mes de enero declarar en situación administrativa de "servicios especiales" en la carrera judicial a Francisco Serrano.

En octubre de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a Serrano a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación culposa, tras modificar el régimen de visitas de un menor para que éste asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla. Esta condena fue confirmada por Tribunal Supremo y la elevó a diez años.

Posteriormente, este fallo fue anulado por el Tribunal Constitucional y Serrano pidió al CGPJ su ingreso en la carrera --ya había cumplido los dos años de inhabilitación que se le impusieron inicialmente-- , si bien el órgano de gobierno de los jueces rechazó hacerlo al considerar que el cumplimiento de la pena de inhabilitación que le fue impuesta supuso la privación definitiva del cargo de magistrado.

Dicho acuerdo establecía también que si deseaba ingresar en la carrera judicial tendría que hacerlo mediante la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano. El actual diputado autonómico recurrió esta decisión ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Supremo y esta vez el alto tribunal le dio la razón y en noviembre de 2017 dijo que el CGPJ no había actuado correctamente y ordenó su reingreso en la Carrera Judicial.

Tras ello ofreció un puesto al actual diputado de Vox en un tribunal de Badalona (Barcelona), donde ejerció durante un mes y medio como magistrado de familia.

Serrano ha indicado a Europa Press que podría haberse incorporado a la carrera judicial hace varios años pero no ha sido posible por un "mal funcionamiento" de la administración, de manera que tiene solicitada una indemnización tanto económica como a efectos de contabilización de antigüedad ante el Ministerio de Justicia.