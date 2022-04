Sicilia (PSOE) se declara "escéptico" sobre Feijóo porque "fue partícipe" de "la oposición destructiva" de Casado

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, se ha declarado este martes "escéptico" sobre los resultados del encuentro que mantendrán este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras argumentar que "los hechos anteceden a Feijóo", a quien ha calificado como "partícipe" de que "el señor Casado emprendió una oposición destructiva, tan destructiva que ha acabado con él mismo".

Durante su intervención en Sevilla en un encuentro informativo de Europa Press, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, Sicilia ha sostenido sobre la figura de Feijóo que se ha hecho de él "de manera interesada, un traje de hombre moderado, de Estado", aunque seguidamente ha reconocido que "no discuto las mayorías absolutas que ha conseguido porque eso me produce un grandísimo respeto".

Las dudas del portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal socialista se sustentan en su responsabilidad en la oposición que hizo el PP bajo el liderazgo de Pablo Casado por cuanto ha señalado la responsabilidad de Feijóo y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en las dudas sembradas sobre la gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asociado a los fondos europeos Next Generation.

"El señor Casado lanzó a los líderes del PP a poner en cuestión los fondos europeos, el señor Feijóo fue partícipe de esa estrategia", ha argumentado Sicilia, quien seguidamente ha sumado al presidente de la Junta a ese mismo comportamiento al argumentar que "el señor Moreno se fue a Bruselas, faltando a sus obligaciones en el Parlamento de Andalucía, para dar una rueda de prensa" sobre los fondos europeos.

Sicilia ha recordado que en sus ruedas de prensa ha hecho llamamientos tanto a Feijóo como a Moreno para que trasladaran a su vez a Casado la necesidad de negociar acuerdos con el Gobierno.

"Desde Ferraz le he pedido a Feijóo y a Moreno que llamaran la atención a Casado sobre la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha afirmado el portavoz de la Ejecutiva Federal, para concluir que ambos "callaron", para colegir entonces sobre su escepticismo sobre la contribución del nuevo presidente del PP que "Feijóo o ha estado callado o ha estado participando de esa estrategia".

"Por sus hechos los conoceréis, que no son nada alentadores", ha esgrimido Felipe Sicilia, quien ha reclamado el ejercicio de "una oposición seria, sensata", cuyo trabajo ha enmarcado entre episodios como "los dos años de pandemia, el volcán de La Palma, o la guerra".

Sicilia se ha preguntado "qué hace falta para que el PP esté dispuesto a llegar a acuerdos", para seguidamente apelar a la necesidad de afrontar "aspectos que podemos acordar y que este país necesita", apuntar entonces la existencia de "miles de sectores afectados" y blandir que "podemos acordar algo tan simple como las ayudas a los sectores afectados por la crisis", antes de lamentar de nuevo sobre la oposición del PP que "llegaron a votar en contra del Estado de Alarma".

"LOS IMPUESTOS SE HAN BAJADO SOBRE LO QUE HA SUBIDO"

Cuestionado por la reclamación del PP acerca de la bajada de impuestos acordada en la Conferencia de Presidentes de La Palma, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE ha sostenido que "hay que contar la realidad, los impuestos se han bajado sobre lo que ha subido, la energía, que es lo que ha subido afectando a familias, empresas, hemos bajado los impuestos que han tenido un alza exagerada".

En relación al resto de impuestos, Sicilia ha planteado que "nos diga el PP cuáles" después de plantearse "cómo va a afectar eso a la recaudación pública" y su deseo de que "escuchemos a Feijóo y Juanma Moreno con esos impuestos que quieren bajar y que vienen a las arcas de la Junta de Andalucía", en referencia a un impuesto cedido a las comunidades autónomas como el de hidrocarburos.

Sicilia ha defendido que el Gobierno "ha cumplido ese acuerdo" alcanzado en la Conferencia de Presidentes para apuntar que han descendido tributos como "el impuesto de la generación de la electricidad, el IVA en la factura o el impuesto de la energía".

El portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha instado al PP a que "hagan memoria" tras apuntar que "solo piden bajar impuestos cuando están en la oposición , no cuando están en el Gobierno", planteamiento antes de trasladar que cuando el PP se decide a bajar impuestos "sólo se lo bajan a los que más tienen o que no afectan nada a clases medias de Andalucía, como a los grandísimos patrimonios, como con el Impuesto de Sucesiones, con una supuesta bajada que no es real".

Sicilia ha considerado que el debate no es "qué impuestos se bajan, si no cómo afectan al mantenimiento de los servicios públicos", para considerar que el debate del PP esconde "un plan de recortes de servicios públicos".