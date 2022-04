Sicilia (PSOE): España no puede quedar "impasible" y debe aportar "armas defensivas y ofensivas" a Ucrania

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha manifestado este martes que España no puede permanecer "impasible" ante la invasión rusa de Ucrania y debe aportar "armas defensivas y ofensivas" para que los ucranianos puedan "defenderse" de lo que ha tachado de "auténticos crímenes" de guerra.

Así se ha pronunciado el portavoz socialista en el marco de un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en Sevilla, a unas horas de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conecte este martes por videoconferencia con el Congreso y se dirija a los diputados y senadores españoles en otro de sus encuentros telemáticos con Parlamentos occidentales para denunciar la invasión rusa.

Felipe Sicilia ha dicho que confía en que haya un "rechazo unánime" en el Congreso "a la situación que hay en Ucrania", y que el conjunto de la Cámara baja apoye al presidente Zelenski y "se solidarice con él y con su pueblo".

De igual modo, se ha mostrado "convencido" de que el presidente ucraniano aprovechará su intervención para pedir a España un "apoyo real, material, con armas" al pueblo ucraniano, y al respecto el portavoz socialista se ha preguntado si "de verdad nuestro país debe permanecer impasible y no poder facilitar posibilidades de defensa ante un ataque que no es una mera guerra", sino que son "auténticos crímenes que deben ir a la Corte Penal Internacional".

En esa línea, Sicilia ha afirmado que cree que "tenemos que dar armas defensivas y ofensivas para que se defiendan los ucranianos", y ha advertido de que este conflicto "va a cambiar el tablero mundial", y "Europa va a tener que ser consciente de que tiene que plantearse una política de defensa común", y, para ello, "el primer paso es dotar, a quienes están en primera línea" de combate, "de esas armas".

De igual modo, el portavoz socialista ha señalado que cree que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, no esperaba que "Europa iba a ser tan contundente ni unánime en la respuesta" a su invasión de Ucrania.

Además, Felipe Sicilia ha aludido a la situación de Alemania y a su dependencia del gas ruso, y al respecto se ha declarado "convencido" de que el país germano "sabe que si dejara de recibir el gas que necesita de Rusia" eso "facilitaría, o sería una mayor condena o dificultad" para Rusia y su presidente.

El portavoz socialista ha manifestado que Alemania "tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos y empresas", y que "los gobiernos a veces no pueden tomar decisiones de la noche a la mañana y necesitan tiempo" para analizar las "consecuencias" de las mismas, pero ha expresado su deseo de que la Unión Europea "sea solidaria, como ha hecho con España al ver que nuestro país tiene una situación energética distinta permitiendo esa isla energética" junto con Portugal, y "también sea consciente de las dificultades que tienen otros países para que, siendo conscientes de ese hecho, podamos ser contundentes en la respuesta unánime" frente a la invasión rusa, ha abundado Felipe Sicilia, que ha concluido que, "si hay que dar una solución particular a un país particular para que la respuesta a Putin sea más contundente, creo que deberemos hacerlo".