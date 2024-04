Un simposio aborda en Córdoba la feminización del envejecimiento desde un enfoque de derechos humanos

CÓRDOBA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha acogido este miércoles la celebración del I 'Simposio sobre feminización del envejecimiento: autonomía vs fragilidad', organizado por la Cátedra de estudios sobre las mujeres 'Leonor de Guzmán' y la Diputación de Córdoba, con mesas redondas y ocho comunicaciones que ponen el foco en el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, enfrentando los prejuicios edadistas y capacitistas de nuestra sociedad.

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, así lo ha puesto de manifiesto la directora de la Cátedra, Celia Prados, quien ha explicado que "vivimos a una sociedad en un proceso de envejecimiento, en el que la categoría de género ocupa un factor primordial en su análisis, pues hay muchas más mujeres mayores que hombres mayores".

"Los factores en torno al envejecimiento no son necesariamente médicos, como se ha atendido muchas veces, sino que tienen que ver con un contenido social, económico, cultural, desde el que es preciso reflexionar en las universidades, en un espacio como este", ha dicho Prados.

A este respecto, ha señalado que "no solo tenemos que cambiar las mujeres adultas, tiene que cambiar la sociedad, pues una sociedad edadista y capacitista impide ese cambio".

Así, en el simposio se han abordado distintos aspectos como la enfermería y la atención sanitaria, incorporando factores sociales y económicos al debate. El Derecho también ha tenido su espacio, en concreto, la discriminación laboral por género y edad, las prestaciones no contributivas y la transición obligatoria de la vida activa a la pasiva.

En otra mesa redonda se ha tratado el modelo asistencial y residencial de la vejez, centrando el análisis en el envejecimiento de las mujeres mayores de 65 años en la provincia de Córdoba; así como la conjunción autonomía-vulnerabilidad y las mayores institucionalizadas.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, ha sostenido que la UCO "no puede quedarse al margen de esta gran transformación social, ya que los datos indican que, a partir de 2050, habrá más personas mayores de 60 años que menos de 18 en todo el mundo". Además, contribuye a esta tendencia el proceso de urbanización mediante el cual la población joven abandona el medio rural, dejando pueblos con un elevado porcentaje de mayores, especialmente mujeres.

Otro dato crucial es que la mayoría de las personas cuidadoras de mujeres de más de 80 años son también mujeres de más de 60; mujeres que, por otra parte, cuando pierden su rol de cuidadoras suelen ser institucionalizadas en contra de su voluntad.

Por otro lado, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha explicado que el cambio social tiene que hacerse en la calle, pero tiene que venir de manos de las instituciones, que son las que tienen los instrumentos como para hacerlo realidad.

"Es cierto que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida, pero también lo es que, en muchos de las zonas rurales, esa feminización está muy castigada, pues está relacionada con la pobreza", ha dicho Moreno, quien ha agregado que "cuando se pasa de una edad laboral a otra edad de retiro, hay que apoya a esas mujeres para que sigan teniendo una vida activa, lo que no solamente le va a provocar un bienestar a nivel de salud, sino también el sentirse empoderada y el sentirse válida en cada uno de sus territorios".

El simposio ha contado con la participación de Carmen Sáez, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; Vanesa Cantón, profesora de Enfermería; Valle Lara, psicóloga del 'Proyecto de atención a personas en situación de soledad no deseada: Cerca de mí' de Cruz Roja; y Celia Prados, profesora de Derecho Civil.

Entre las comunicaciones que se han presentado están 'Abuela, madre e hija. ¿Qué se espera de nosotras en la vejez?', de Carmen Clara Bravo Torres y Carmen Clara Torres Redondo (Universidad de Córdoba), y 'Relaciones transversales entre la actividad física y la condición física con los niveles de calidad de vida en un grupo de mujeres de mediana edad adscritas a programas de ejercicio físico', por María del Rocío Medrano, Juan de Dios Benítez y Rosario Ortega (Universidad de Córdoba).

También se han presentado 'El derecho a la autodeterminación de las personas de edad avanzada. Una cuestión de ciudadanía', de Octavio Salazar Benítez (Universidad de Córdoba); 'The older women live full and rich lives at all ages. La subversión de estereotipos edadistas en Girl, Woman, Other', de Bernardine Evaristo, Teresa García-Salcedo (Universidad de Córdoba), y 'Accesibilidad y aportación de las nuevas tecnologías en la intervención socio comunitaria: feminización, envejecimiento, autonomía y vulnerabilidad', por Rosa de la Torre Vallejo (Universidad de Córdoba).

A las anteriores se han sumado 'Geometrías salvajes. Arrecifes de coral de ganchillo', de María Luisa Martínez y Paloma Puerto (Colectivo Lulab); 'Asociando la solidaridad: presentación de un programa de participación activa en la comunidad de la mujer mayor', de Rocío Mesa (Fundación PROMI), y 'Proyecto VIT - Valor, Igualdad', Inmaculada Pérez (Grupo Incentifor).