Simpson (WTTC): "Vemos las reservas de viaje a un nivel jamás alcanzado. Hay más demanda de la que podemos atender"

Llama a los gobiernos a apoyar al turismo para sortear la incertidumbre económica y la amenaza de recesión

RIAD, 30 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito) -

Sigue habiendo muchas ganas acumuladas de viajar después del encierro pandémico. Tantas, que a veces no se consigue dar respuesta a la demanda, asegura en entrevista con Europa Press la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, que ve al sector, que se estima crecerá en torno a un 5,8% anual en la próxima década, por encima del crecimiento económico mundial, como un aliado para sortear la incertidumbre y el temor a una posible recesión.

"Lo que vemos en el sector es que el consumidor tiene de verdad muchas ganas de salir de viaje y vemos las reservas a un nivel que jamás alcanzado. Incluso en España vemos la demanda. Hay más demanda de la que podemos atender", asegura en uno de los recesos de lo que está siendo una apretada agenda para Simpson en la 22 cumbre de la WTTC, que se celebra hasta este miércoles en Riad.

La cita, la más importante del sector privado dedicado al turismo, reúne a más

de 1.600 líderes de la industria, entre los que se encuentra un centenar de consejeros delegados de compañías de más de 70 países. También asisten más de 30 delegaciones ministeriales, así como jefes de Estado, en lo que se percibe como una suerte de conjura de una actividad que, acariciando ya la recuperación total tras la ola que supuso el Covid, no está dispuesta a frenarse de nuevo ante augurios de recesiones o una inflación desbocada.

"Cuando los viajes y el turismo prosperan, otras industrias también lo hacen", remarca Simpson. La presidenta del WTTC emana optimismo: uno de cada diez dólares que se generan en el mundo y uno de cada diez empleos proceden del turismo, apunta, y la actividad despega de nuevo, con casos en España en los que ya se han superado las metas de aquel 2019 que, por ser el último de normalidad antes del Covid y también con registros récord, ha alcanzado la categoría de mito.

"He hablado con compañías en España y están haciendo números por encima de los resultados de 2019. Ahora, si miramos el aspecto mundial, mundialmente no estamos aún a los niveles de 2019". Aquel año el turismo aportó al PIB global unos 9,6 billones de dólares. "Ahora estamos en 8,4 billones, lo que nos dice que falta poco", explica. Y esto sin que haya reabierto aún el mercado chino.

"Son muy buenas señales", resume Simpson, que ve al sector como un aliado clave para sortear unas dificultades de las que es plenamente consciente. "Sabemos que la economía global está en un punto precario", ha repetido durante el evento, con la guerra de Ucrania en la escena, "amenazas geopolíticas" y la inflación como "una seria preocupación", sin olvidar la sombra de una posible recesión.

"Podemos ayudar", insiste Simpson, que pide a los gobiernos que se tomen en turismo en serio. El sector calcula que durante la próxima década crecerá a un ritmo de 5,8% anual, mientras que la economía global en su conjunto lo hará en torno a un 2,7%. "Eso quiere decir más puestos trabajo, más dinero en la economía, y vemos que cuando el sector de turismo es un éxito en un país otras muchas industrias se benefician".

PIDE "INCENTIVOS" A LOS GOBIERNOS PARA REDUCIR LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL

La cumbre de Riad también ha sido escenario del Environmental & Social Research (ESR), un informe de la WTTC que ha reunido por primera vez datos de 185 países sobre el impacto ecológico de la actividad turística, que indica que en 2019 llegó a generar el 8,1% de las emisiones globales contaminantes, para reducirse a la mitad justo un año después con la llegada de la pandemia. En 2021, también afectado por el coronavirus y último sobre el que disponen de datos, aportó el 4,6% del total de emisiones.

La WTTC asegura que no quiere que ese porcentaje se incremente según se consolide la recuperación y ha reclamado para ello "incentivos" a los gobiernos. "Ahora hay mucha inversión en el mundo de sostenibilidad, muchas empresas como Iberostar que son estrellas en el mundo en sostenibilidad. Estamos haciendo en nuestro sector todo lo que se puede hacer, ahora también hace falta que los gobiernos nos echen una mano" con combustibles no contaminantes para los aviones o con renovables para lograr energías limpias, ha apuntado.

ARABIA SAUDÍ, UN ANFITRIÓN EN PLENA APERTURA TURÍSTICA

La vigésimo segunda cumbre del WTTC tiene lugar en Arabia Saudí, un país en plena apertura turística, con previsión de invertir 800.000 millones de dólares en el sector hasta el 2030 y ha lanzado un programa para formar cada año en el sector a 100.000 jóvenes saudíes, tanto en el país como en el extranjero, en un esfuerzo faraónico por diversificar una economía basada en el petróleo.

"Muchas vidas pueden cambiar si hacemos esto bien", ha destacado en el evento el ministro de Turismo saudí, Ahmed Al Khateeb, una opinión que Simpson comparte cuando se le pregunta por el papel que el turismo puede jugar también en cambios no solo económicos sino sociales en el país árabe.

"Este país está abriéndose al mundo", sostiene. Invierten también, afirma, para cambiar "la imagen que tenemos de un país que es enorme, tiene montañas verde, el Mar Rojo, están invirtiendo en su población, el 70% de su población tiene alrededor de 30 años o menos, no es como España o Europa, con una población más envejecida".

Gente muy joven que, indica, "quieren abrir sus brazos al mundo". "He venido cinco veces, soy mujer y me he sentido muy bien recibida y sin ningún problema", subraya.