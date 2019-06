Sindicato Médico Andaluz critica la "opacidad" de las listas de espera y celebra que el SAS lo haya admitido

Publicado 28/06/2019 12:51:27 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha criticado este viernes que la gestión de las listas de espera "siga siendo opaca" y que la opinión pública, asociaciones y sindicatos no puedan verificar que los datos que proporciona la Administración son correctos; si bien se alegra de que la Administración haya admitido que existían "prácticas irregulares".

Estas declaraciones se producen después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya publicado las anomalías detectadas en la gestión de las lista de espera; así como haya ofrecido algunos datos sobre el nuevo Plan de Choque. En este sentido, el SMA se ha alegrado de que la Administración haya iniciado un expediente informativo; si bien este asunto les apena y les deja "un sabor agridulce".

Durante años han denunciado que "los datos que el SAS ofrecía sobre listas de espera no eran reales, que existían muchos trucos para maquillar los listados, que los tiempos de espera no eran ciertos, que incluso aparecían suspensiones temporales por reevaluaciones clínicas de las que el paciente no era consciente y que a muchos pacientes se les retiraba la garantía de respuesta tras rechazar una oferta para operarse en otro centro, sin que se les hubiera advertido de esta posibilidad".

Para el sindicato, "sacar a la luz estas irregularidades es un ejercicio de transparencia que celebramos, pero no es el único gesto necesario". En esta línea, han asegurado que es necesario también que "se corrijan estas prácticas y se realicen inspecciones regulares; se dicten normas que garanticen el rigor de los datos e impidan su manipulación y distorsión; así como que toda la población tenga acceso sin restricciones a datos claros y no manipulados sobre la demora de las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas".

El SMA ha explicado que para los ciudadanos es importante tener una sanidad pública "accesible y eficiente", a la vez que "una Administración transparente que ofrezca una información veraz, contrastada y comprobable". Así, han reconocido que se puede entender que no haya dinero suficiente para determinados servicios, pero no se puede tolerar que "se oculte la verdad".

"Siempre hemos sido más críticos con la manipulación de los datos que con la demora de la atención en sí y de ahí que celebremos que, por primera vez, la Administración se proponga arrojar luz y transparencia al proceso; si bien nuestra satisfacción no será completa mientras tengamos que conformarnos con asumir la veracidad de los datos que se nos proporcionan", han abundado.

DATOS "POCO EXHAUSTIVOS"

Igualmente, el Comité Ejecutivo del SMA ha lamentado que los datos ofrecidos sobre la marcha del Plan de Choque "no sean más exhaustivos", ya que además de porcentajes y números globales, sería necesario que se ofreciera el detalle de qué tipo de intervenciones se han realizado, el número, en qué centros, con qué coste, cuál ha sido la demora media real de los pacientes intervenidos. En definitiva, la situación total de las listas en formato similar al publicado en diciembre de 2018 para que se pueda realizar "una comprobación objetiva".

En cualquier caso, no creen que los planes de choque sean la solución a las listas de espera. "No los rechazamos como soluciones puntuales, pero consideramos que las medidas necesarias para acabar con las listas de espera son de carácter estructural, tales como la adecuación de las plantillas a las necesidades de la población y la mejora de las retribuciones que reciben los facultativos por su actividad extraordinaria, una mejora que debe aplicarse a todas las especialidades, tanto en Hospitales como en Primaria", han sostenido desde el sindicato.

En esta línea, han explicado que los compañeros "no están satisfechos" con la forma en que este Plan de Choque se ha llevado a cabo, con "grandes diferencias" entre centros y retribuciones que "en la mayoría de los procesos han sido insuficientes, incluso inferiores a la ya exigua Continuidad Asistencial".

En definitiva, el Sindicato Médico Andaluz ha reiterado que no quitan valor al hecho ni a las iniciativas de control interno por parte del SAS, pero han exigido "un esfuerzo más" que asegure una gestión de las listas y de la información "rigurosa y, sobre todo, fidedigna".