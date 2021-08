Sindicato policial exige "un aumento" de presupuesto para las horas extra por "saturación" en las incidencias Covid

SEVILLA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Justicia Policial (Jupol) ha exigido este martes un "incremento presupuestario" de las horas extraordinarias para "poder aumentar" el servicio de patrullas en verano debido a "la gran cantidad de incidencias" de incumplimiento de la normativa Covid-19 que se están produciendo en Andalucía.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el portavoz nacional y secretario de comunicación provincial de Málaga de Jupol, Miguel Millán, quien ha asegurado que "hay un enorme número de botellones y masas descontroladas", lo que ha obligado a la Policía nacional a tener que dedicar "especiales esfuerzos de intervención" de incidencias por coronavirus.

"Hemos pedido por escrito el incremento de presupuesto de las horas extra, ya que ahora mismo estamos dando el servicio como podemos, incluso con compañeros de prácticas que vienen de apoyo", ha señalado Millán.

En este sentido, el portavoz ha apuntado que el aumento de presupuesto "vendría muy bien" a nivel regional, ya que en la actualidad, "no hay respeto por las medidas" establecidas por la Junta de Andalucía en relación a la pandemia. "La juventud no respeta, parece que no tiene miedo de este virus, y pone en riesgo su salud y la del resto, además de impedir el descanso de los ciudadanos durante los noches por las aglomeraciones", ha indicado.

Millán ha asegurado que la Policía Nacional "necesita" trabajar conjuntamente con la Policía Local ante las concentraciones de personas debido a que "su presencia parece que no intimida". "En los altercados producidos por reuniones de 40 o 50 jóvenes, acaban riéndose de nosotros y salen corriendo porque no se respeta el rol de la autoridad", ha afirmado.

Del mismo modo, el portavoz ha recordado que la norma "es la herramienta de trabajo" de la Policía. "El hecho de que en algunas cuestiones se hayan decretado como inconstitucionales ciertas medidas, no da derecho al ciudadano al libertinaje, lo que hay que exigir es que la justicia se pronuncie con claridad ante la legislación", ha asegurado.

Por último, Millán ha indicado que la comunicación con el ciudadano es "difícil" y que la Policía "solo actúa" en los casos que lo requieren, ya que "primeramente informa" al ciudadano sobre las infracciones que está cometiendo.

POLICÍA MUNICIPAL "DESBORDADA"

Estos refuerzos no son un hecho aislado de la Policía Nacional. En este sentido, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla ha asegurado este martes que se ha tenido que "reforzar el servicio de noche con un total de diez patrulleros" debido a que "están desbordados" ante la "gran cantidad" de incidencias en Sevilla.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val, quien ha asegurado que la Policía tiene que dedicar "todos los esfuerzos" al control de masas y de distancias sociales en los establecimientos, lo que supone "un peligro" porque se quedan "desprotegidos" otros puntos de la ciudad.

Por este motivo, la Policía municipal se ha visto obligada a reforzar el servicio con diez patrulleros "que tienen que abandonar su jornada de descanso". Según apuntan desde el sindicato, cada fin de semana se tienen que amonestar en torno a 1.000 y 2.000 personas por incumplimiento de normativa covid.

"Todos los fines de semana tenemos que cerrar bares en la capital por no respetar la normativa, ya sea por la cantidad de aforo o por la distancia entre clientes", ha concluido.