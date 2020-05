Sindicatos docentes ven "precipitada" la vuelta el 18 y critican que las instrucciones "sobrecargan" a directores

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos docentes ven "precipitada" la reapertura a partir del lunes 18 de mayo de los centros educativos sostenidos con fondos públicos para reanudar o iniciar el proceso de escolarización de forma presencial para el próximo curso 2020/21, toda vez que critican que las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte para tal fin, que han ido este lunes en Mesa Sectorial, "sobrecargan" de responsabilidades a los directores de los centros y están "plagadas de interrogantes por responder".

Así, CSIF Andalucía ha rechazado el borrador de instrucciones al considerar que "carga de responsabilidades que no les corresponden a los equipos directivos, que no son técnicos en prevención de riesgos laborales, sino docentes", indica en un comunicado remitido a Europa Pres.

Según ha manifestado la presidenta del Sector de Educación de CSIF Andalucía, Elena García, resulta un "despropósito que se deje en manos de los equipos directivos cuestiones técnicas de prevención de riesgos laborales como la adquisición del propio material de protección, mascarillas, guantes, geles y productos desinfectantes o incluso mamparas de seguridad, cuando esto correspondería a la Administración educativa". Además, pide que dicho material "no corra a cargo de los gastos de funcionamiento de los centros, sino que se habiliten para ello fondos específicos".

La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A ha reclamado en la Mesa Sectorial la constitución del comité autonómico de seguridad y salud y el refuerzo de las plantillas de las unidades de prevención, "porque no es de recibo que se cargue a los equipos directivos con esta misión para la que, ni tienen formación, ni tienen crédito en su carga horaria, que se reparte entre las labores directivas y también lectivas", ha recordado. "No son prevencionistas, no son técnicos en riesgos laborales", ha insistido.

CSIF RECHAZA LA POSIBILIDAD DE RECOGER MATERIAL ESCOLAR

Para CSIF Andalucía, las instrucciones están "plagadas de interrogantes por responder", que hacen que se considere "precipitada" la vuelta a los centros docentes fijada el 18 de mayo para tareas administrativas. Precisamente, respecto al objetivo de este regreso presencial a los centros educativos, García se ha preguntado "si realmente responde a tareas administrativas" y ha rechazado la posibilidad --recogida en el borrador de instrucciones-- de que las familias puedan desplazarse también a los centros para recoger material escolar.

Así, CSIF Andalucía "rechaza de plano que los centros se conviertan a partir del próximo lunes en un deambular de personas, cuando no se tiene constancia de que vayan a estar operativas las medidas de seguridad oportunas".

Por su parte, desde a FeSP UGT Andalucía muestra su "rechazo"

ante la apertura programada de los centros para el próximo día 18 de mayo, debido a que "se pone en riesgo la salud de los miembros de equipos directivos y personal de administración y servicios que tengan que acudir a los centros". En este sentido, recuerda que UGT planteó el pasado viernes en la Mesa General de Función Pública que la apertura de los centros no se llevase a cabo antes del día 25 de mayo, puesto que "exigimos que se realicen test a todo el personal que tenga que incorporarse para el periodo de escolarización".

Sin embargo, tras ver que las instrucciones de la Consejería recogen que el material para acondicionarlos "sea abastecido por el propio centro", desde UGT "no solo nos negamos a esto, sino que nos negamos a que los centros se abran para el periodo de escolarización, puesto que este trámite se puede llevar a cabo de manera telemática y, de no ser posible, los ciudadanos tienen a su disposición abiertos todos los registros que marca la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, así como las oficinas de Correos".

Además de esto, desde FeSP UGT Andalucía plantean que el plazo de escolarización que se abre ahora (12 días hábiles) "no sea para todas las Enseñanzas, puesto que hay algunas que aún no habían abierto este plazo y por tanto, deben contar con un mes completo, caso de Enseñanzas como Escuelas Infantiles, cuyo plazo debería haberse abierto del 1 al 30 de abril, o Enseñanzas de Artes Plásticas y diseño, cuyo plazo era del 1 al 31 de mayo, entre otras".

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, Diego Molina, insiste en que "todo tiene que hacerse basándose en las medidas de seguridad y salud que deben establecer las autoridades sanitarias", que "podrán cambiarse en cualquier momento si Sanidad entiende que no se están dando las garantías mínimas", al tiempo que defiende el "cumplimiento estricto" de los establecido en la Mesa General de Función Pública, y lo que "se contravenga, lo denunciaremos y recurriremos".

PIDEN TEST "FIABLE Y DE CALIDAD" A TODO EL PERSONAL

Además, y en declaraciones a Europa Press, Molina manifiesta que, en los casos de las provincias de Granada y Málaga, "no se pude aplicar la incorporación" a los centros y su apertura para la escolarización hasta que no hayan entrado en la fase 1 de la desescalada. Además, pide que "se hagan test fiables y de calidad" a todo el personal que tenga contacto estrecho con los usuarios, medidas de conciliación para los trabajadores y docentes que tengan que incorporarse y "que obligatoriamente entre los docentes solo tengan que ir Dirección y Secretaría".

"Vamos a usar como instrumento la normativa de salud laboral y de riesgos laborales para cerrar cualquier centro si no se cumple con las garantías mínimas", concluye el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía.

Por último, desde Ustea indican estas instrucciones "son insuficientes y asignan funciones a las directivas que no les corresponden", además de "no proporcionarse los plazos de tiempo suficientes para poder implementar estas medidas antes de la apertura de los centros el próximo 18 de mayo".

Así, denuncian "la nula intención de negociación real que desde la administración educativa se viene demostrando", al remitir las instrucciones a las organizaciones sindicales "a menos de tres horas de la Mesa Sectorial convocada para su negociación". Además, señala que las instrucciones "no se prevé poder publicarlas hasta el próximo miércoles, por lo que los centros docentes y sus directivas tan solo contarán con apenas dos o tres días hábiles para planificar y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para poder abrir las puertas de sus centros".

"En estas condiciones y con estos plazos es del todo imposible que se garantice la correcta implementación de las medidas solicitadas, por lo que exigimos que la reapertura no se produzca hasta que esté garantizada la seguridad de todos", manifiestan, y añaden que "han exigido también, que se realicen pruebas de diagnóstico a todos aquellos trabajadores que sean llamados a incorporarse al trabajo de manera presencial".

USTEA PIDE "MODIFICAR SUSTANCIALMENTE" LAS INSTRUCCIONES

Por otro lado, critica que implican una "sobrecarga" de responsabilidades a los directores de los centros, que han de actuar como si de delegados de prevención se tratase, siendo los responsables de adoptar las medidas establecidas por la administración, todo ello sin cumplir los preceptos de "capacidad, tiempo y medios para ello" que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por último, consideran que la salud y la seguridad de los trabajadores "debe anteponerse a cualquier otro criterio", por lo que "instamos a la administración a que modifique sustancialmente estas instrucciones antes de su publicación para que las medidas planteadas sean realistas, así como a retrasar la fecha de apertura si no se puede garantizar la seguridad de profesionales y usuarios en las fechas previstas a día de hoy".