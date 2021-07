Sindicatos exigen prevención y cumplimiento de la ley para evitar la “sangría” de la siniestralidad laboral

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas, convocadas por UGT y CCOO bajo el lema 'No más muertes en el trabajo', se han manifestado este lunes ante las sedes de las patronales de empresarios provinciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y un mayor compromiso de los empresarios con las medidas de salud laboral para evitar la "sangría" de la siniestralidad laboral, con 65 trabajadores y trabajadoras fallecidos en lo que va de año.

Así lo resaltan los sindicatos en sendos comunicados. Concretamente, UGT destaca que en la concentración de Sevilla han participado la secretaria de salud laboral confederal de UGT, Ana García de la Torre, y el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Juan Carlos Hidalgo, quienes han destacado la necesidad de que las administraciones pongan en marcha un plan de choque contra la siniestralidad, "ante las cifras alarmantes que se están dando con la reactivación económica".

Por su parte, CCOO critica a través de su secretario de salud laboral en Andalucía, Pepe Casas, "la escasa implicación y cultura preventiva en el tejido empresarial y los incumplimientos de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios". "Ha llegado el momento de la rebelión preventiva frente a los incumplimientos", ha aserevado.

En las concentraciones, se ha dado lectura a un manifiesto en el que ambas organizaciones desglosan algunas de las causas que nos están llevando a una cifra de accidentes laborales insostenible, así como la reivindicación de que el constante aumento de las muertes en el trabajo sea abordado "de forma urgente".

Entre las reclamaciones de CCOO y UGT recogidas en el manifiesto están el reforzamiento por parte del Gobierno de España de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dotándola de mayores recursos, así como también el aumento de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía y la puesta en marcha por parte de esta, de una fuerte campaña de sensibilización en todos los medios de comunicación, dirigida a la sociedad en general y en la que se plasme, de forma contundente, la realidad que existe detrás de cada accidente laboral.

Asimismo, las organizaciones reivindican en el manifiesto que en cualquier accidente laboral grave o mortal donde la actuación del empresario haya sido negligente, se depuren todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales.

Por su parte, UGT destaca que en el primer cuatrimestre había ya 49 fallecidos en accidente laboral y, según "el Contador de la Vergüenza" de UGT Andalucía, a día de hoy, son 67 los trabajadores que han fallecido en el tajo, el último un hombre esta misma mañana, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), tras caerle una viga mientras trabajaba en un polígono industrial.

Hidalgo asegura que hay empresarios que no están cumpliendo con la Ley de Prevención, por lo que exige a las administraciones campañas de concienciación sobre las graves consecuencias de no cumplir la normativa, más inspectores de trabajo, sanciones más duras por el incumplimiento de las medidas de salud laboral y la creación del delegado de prevención sectorial, que asesore y vigile a las empresas, "normalmente pequeñas y medianas", que no tienen representación sindical.

La secretaria confederal, García de la Torre destaca que "cada día dos trabajadores mueren en España por acudir a su puesto de trabajo, una situación intolerable porque, además, son muertes que se podían haber evitado cumpliendo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "Y hay que señalar a los empresarios incumplidores que sólo cumplen con los trámites formales pero no con la prevención real, tienen que ver las medidas como una inversión, no como un coste, como lo están viendo ahora", agrega.

En 2020 más de 700 trabajadores murieron en accidente laboral en España y ello a pesar de la paralización o ralentización de la actividad en muchos sectores por la pandemia.