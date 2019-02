Sindicatos de la función pública mantienen una "primera toma de contacto" con el consejero Elías Bendodo

Publicado 08/02/2019 15:51:08 CET

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT han mantenido este viernes una reunión con el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y su equipo, como "primera toma de contacto" en la que han abordado la situación del sector de la función pública.

La reunión se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla en un "ambiente cordial", y en ella ha participado, además del consejero, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, entre otros cargos de dicho departamento del Gobierno andaluz, según han apuntado a Europa Press fuentes sindicales.

Desde CSIF-A han salido "satisfechos" del encuentro porque, según han indicado fuentes del sindicato, el consejero "se ha comprometido a cumplir lo que queda pendiente de acuerdos firmados con anterioridad", entre los que han citado especialmente el acuerdo marco de la Mesa General de Negociación Común para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz 2018-2020 que se firmó el 13 de julio del pasado año.

Dicho acuerdo contempla, entre otras medidas, la equiparación por parte de la Junta de Andalucía a partir de este año y de forma progresiva de los permisos por paternidad y maternidad del personal del sector público autonómico, que llegarían a 20 semanas en 2020.

En ese sentido, fuentes de CSIF-A han explicado que por parte de la Consejería de la Presidencia no les han anunciado ninguna "modificación o cambio sustancial respecto a la situación anterior a las elecciones del 2 de diciembre" en lo relativo a la función pública, algo que valoran de forma "positiva", porque desde el sindicato entienden que "los acuerdos firmados deben cumplirse", y por parte del consejero no se han encontrado "obstáculos" que les lleven a pensar que no sucederá así.

Además del "cumplimiento de cuestiones pendientes del acuerdo del 13 de julio", por parte de CSIF-A han planteado a la Junta lo mismo en relación al acuerdo que se alcanzó con el anterior Gobierno socialista el pasado 27 de noviembre para la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Tras este encuentro, desde CSIF-A quieren plantear en próximas reuniones más "técnicas y de trabajo" cuestiones como "cuál va a ser la estructura de la negociación colectiva" con la Administración autonómica ahora gobernada por PP-A y Ciudadanos (Cs), y sobre "aspectos que afectan al funcionamiento normal de los servicios públicos".

Al respecto, las fuentes consultadas han citado las políticas públicas en materia de empleo público y las "tasas de estabilización", pendientes de negociación y publicación, según han explicado desde CSIF-A, desde donde han valorado que el consejero Bendodo ha expresado la "voluntad" de la Junta de "ponerse a trabajar enseguida" con los sindicatos para "dar solución a los problemas que tenemos en la función pública andaluza".

REUNIÓN CON "AMBIENTE CORDIAL"

Desde CCOO-A también han valorado el "ambiente cordial" de la reunión, que ha servido para conocer a la "plana mayor" de la Consejería dirigida por Bendodo, y han emplazado para "reuniones de trabajo" que puedan celebrar próximamente la oportunidad de tratar "más a fondo los temas".

En todo caso, en la reunión de este viernes, desde el sindicato han puesto encima de la mesa cuestiones que consideran "importantes", como "la voluntad de seguir con el diálogo que siempre ha caracterizado a CCOO y, sobre todo, una defensa del conjunto de la administración pública andaluza".

En ese sentido, fuentes de CCOO-A han explicado a Europa Press que en el sindicato estaban "preocupados" por los mensajes que se habían lanzados desde determinadas instancias "por el tema de la mal llamada administración paralela", y al respecto han aprovechado el encuentro para hacer una "reivindicación del conjunto de la administración pública", desde la premisa de que "toda ella es importante", al igual que "todos sus trabajadores".

También desde CCOO-A han reivindicado lo que creen que "debe ser una línea de la nueva administración", que es "respetar los acuerdos firmados previamente", como el citado del 13 de julio de 2018, y han pedido que "se profundice" en la recuperación de derechos por parte de los empleados públicos.

SIN RENUNCIAS A ACUERDOS FIRMADOS

Finalmente, la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía han trasladado en la reunión con Bendodo que "no van a renunciar a ninguno de los acuerdos firmados en la Mesa General de Función Pública con el Gobierno anterior".

Así lo ha apuntado dicha federación de UGT-A en un comunicado en el que, al respecto de este asunto, subraya que hay cuestiones que "están pendientes de desarrollar, como la devolución del 5% en conceptos variables, las pagas adicionales del complemento específico de 2013 y 2014, la carrera profesional, las ofertas de empleo público, las ayudas de Acción Social, el permiso por paternidad".

Además, hay "mejoras conseguidas mediante el acuerdo de sindicatos y Gobierno en la Mesa General de Función Pública con los Acuerdos de 2015, 2016 y 2018 a los que no podemos renunciar", según advierte FeSP UGT Andalucía.

Esta federación sindical ha manifestado al consejero Bendodo su "disposición al diálogo constructivo y a la necesidad de llegar a acuerdos que mejoren nuestros servicios públicos en beneficio de los aproximadamente 270.000 empleados" que se dan cita en ellos, y con el fin de "dar unos servicios de calidad a nuestros conciudadanos".

UGT asevera que "la defensa de una sanidad y educación pública y de calidad son una prioridad" para el sindicato que, por ello, anuncia que "no vamos a permitir que bajo ningún concepto se den pasos hacia atrás en servicios tan esenciales y necesarios para nuestra comunidad, y así se lo hemos hecho saber" al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.