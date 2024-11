El sorteo de la ONCE del jueves reparte 280.000 euros en Almedinilla (Córdoba)

José Manuel González, el vendedor de la ONCE que ha repartido 280.000 euros con el sorteo del Cupón Diario de este jueves en Almedinilla. - ONCE

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado una parte de su fortuna en Almedinilla (Córdoba), donde José Manuel González vendió ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así 280.000 euros en dicha localidad de la Subbética cordobesa.

Según ha informado la ONCE en una nota, González, que es vendedor de la ONCE desde el pasado mes de mayo, ha llevado la suerte por todo el pueblo, ya que no tiene un punto de venta fijo, y ha afirmado, tras confesar este viernes que aún está "nerviosillo" tras haber llevado la fortuna a sus vecinos, que no esperaba "dar un premio gordo tan pronto".

Así, ha confesado que él ya "estaba muy contento con mis 3.000 eurillos que había dado, pero no me esperaba dar esto tan grande, la verdad", añadiendo que "este es un pueblo chiquito y está todo el mundo en la aceituna, no sé a quién le habrá tocado, pero yo con hacer feliz a la gente ya soy feliz", según ha concluido.

El sorteo de la ONCE de este jueves 21 de noviembre estaba dedicado a la campaña 'Un juguete una ilusión', promovido por RTVE y la Fundación Crecer Jugando y ha también dejado en Ubrique (Cádiz) otros dos cupones agraciados con 35.000 euros cada uno. El resto de los premios se han repartido entre Asturias y la Comunidad de Madrid.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, prevé 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros, en el caso de tres últimas o tres primeras, y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), además de un reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.