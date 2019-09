La Subdelegación del Gobierno en Jaén tramita las ayudas por la tormenta de finales de agosto en Segura y El Condado

Publicado 24/09/2019 11:39:21 CET

JAÉN, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha terminado de tramitar esta misma semana toda la documentación necesaria para que los propietarios de las fincas de olivar de Segura y El Condado afectados por la tormenta del 26 de agosto puedan acogerse al Real Decreto Ley publicado por el Consejo de Ministros el pasado viernes para reparar los efectos en viviendas, establecimientos, explotaciones e infraestructuras.

Los funcionarios de los distintos departamentos han aportado al expediente el informe de valoración realizado por los técnicos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y que fue remitido a la Subdelegación el pasado viernes; es decir, el mismo día en que el Ejecutivo aprobó destinar fondos para paliar las situaciones de emergencia.

Así lo ha indicado este martes en una nota la subdelegada, Catalina Madueño, quien ha explicado que todavía se puede aplicar las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley, como se especifica en uno de los artículos de la normativa. "Aún es posible aplicar las medidas necesarias a otros sucesos de características similares que hayan acontecido desde abril de este año o que puedan acaecer hasta el 31 de marzo de 2020", ha precisado.

El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes declarar como 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' a las provincias y comunidades autónomas que han sufrido temporales, inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales desde el pasado 1 de abril.

En concreto, se hacía referencia expresa en el Real Decreto a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que recorrió la Península los días 25, 26 y 27 de agosto, y que afectó a varias comunidades autónomas. En concreto, las consecuencias de la tormenta se dejaron notar en varias fincas de olivar de los términos municipales de Castellar, Montizón, Beas de Segura, Benatae, Segura de la Sierra, Villanueva del Arzobispo y Chiclana de Segura, principalmente.

"Afortunadamente, no vimos en la provincia las graves y peligrosas consecuencias que han sufrido los ciudadanos de otras regiones y provincia, como ha ocurrido en Valencia, Murcia o Almería, solo por citar algunas", ha afirmado Madueño.

No obstante, según ha añadido, el Gobierno fue consciente de la afectación de distintas explotaciones agrarias de Segura y El Condado, por lo que "se comenzaron a tramitar los expedientes de ayuda desde el primer momento". De este modo, la Subdelegación recabó la información necesaria de los daños ocasionados en los diferentes núcleos urbanos e infraestructuras municipales.

"Y estábamos a la espera de tener la valoración de los daños en el olivar de la zona, una documentación que nos llegó el pasado viernes por parte de la Junta de Andalucía. De forma inmediata, ya se ha enviado a los respectivos Ministerios para tratar de que los afectados puedan beneficiarse del Real Decreto-Ley", ha señalado.

COMPENSACIÓN

La subdelegada ha recordado que la mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrarias y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios.

No obstante, el Decreto-Ley contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tengan contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento de su producción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún porque todavía les quedaba plazo para formalizar la póliza o porque no se había abierto el periodo de suscripción.

Los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios combinados podrán, además, recibir ayudas para paliar los daños que no sean asegurables. En total, las actuaciones de este Ministerio de Agricultura superarán los 13 millones de euros.