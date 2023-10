El Supremo rechaza el recurso de queja del juez Piñar tras archivarse su denuncia contra el abogado de Juana Rivas

GRANADA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado en firme el recurso de queja presentado por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, tras el archivo de la querella que interpuso contra el abogado de Juana Rivas, después de que éste le acusara de ser "manifiestamente parcial" en el caso de esta madre de Maracena (Granada) condenada por sustracción de menores.

En un auto fechado el pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acuerda, concretamente, que no ha lugar al recurso de queja interpuesto por el magistrado Manuel Piñar después de que se le denegara la admisión a trámite del recurso de casación que presentó contra el auto de la Sección Primera de la Audiencia de Granada que archivó el asunto. La decisión de la Audiencia Provincial respaldó a su vez el archivo que ya decretó en su momento el Juzgado de Instrucción número 5.

El juez presentó la querella contra el letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, por un posible delito de calumnias o injurias después de que calificara la actitud del magistrado de "prevaricadora" y le acusara de "absoluta falta de parcialidad" en un chat que comparte con más de un centenar de periodistas y sobre el que el juez ordenó que se realizaran ciertas indagaciones.

El juez instructor tomó declaración por este asunto al letrado Carlos Aránguez, que fue citado en calidad de investigado, y al magistrado Manuel Piñar como querellante, si bien este último luego amplió su querella por denuncia falsa.

Entre otros cuestiones, el juez Piñar denunció que el abogado de Juana Rivas actuó con "imaginación maliciosa" para tratar de desacreditarle cuando criticó públicamente que la sentencia del caso --en la que fue condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores-- se hubiera dictado "en siete horas" dado que está fechada el mismo día en que se celebró el juicio.

El juez Piñar aclaró en sede judicial que "aunque el encabezamiento de la sentencia indica como fecha de su dictado el 18 de julio de 2018 se trata de un error al haber trabajado en un borrador de la misma omitiendo corregir la fecha en que realmente se dictó", que fue el 27 de julio de 2018, fecha en la cual se notificó a las partes.

El Juzgado de Instrucción 5 de Granada argumentó que este error no lo tenía por qué conocer el abogado de Juana Rivas cuando criticó la labor del juez, dado que se personó en el caso mucho después de que se dictara la sentencia y toda vez que "no consta que el juzgado procediera a rectificar" la fecha de la resolución. Tras las diligencias practicadas, decretó el sobreseimiento libre las actuaciones por entender que los hechos denunciados por el juez Piñar "no son constitutivos de delito".