Susana Díaz apoya nuevas medidas pero urge a Moreno informar en Parlamento y acompañarlas de refuerzo sanitario

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha afirmado este jueves que los socialistas apoyan, como es su responsabilidad y compromiso, las nuevas medidas restrictivas que ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con la intención de frenar la expansión de Covid-19 en Andalucía, si bien avisa de que no le da "un cheque en blanco" y le exige que las explique inmediatamente en el Parlamento, así como que las acompañe de un refuerzo sanitario que permita aliviar la situación de los centros de salud, contratar a más rastreadores y que las PCR se puedan hacer en 12 horas.

En rueda de prensa telemática, Susana Díaz ha explicado que respaldan las nuevas medidas, entre las que se incluye el cierre perimetral de Andalucía hasta el 9 de noviembre, pero reclaman a Moreno que comparezca cada 15 días en la Cámara andaluza para explicar la evolución de la pandemia, como hacía Pedro Sánchez cuando el Gobierno central tenía el mando único.

Así las cosas, al hilo de las medidas adoptadas en Andalucía, la líder del PSOE-A ha afirmado que "la responsabilidad del combate contra el Covid-19 no puede ir solo sobre los hombros de los andaluces". "Se deben tomar medidas para frenar el virus en dos ámbitos, por un lado apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, a los que se les pide que mantengan la distancia social, que no se reúnan más de seis personas o que cumplan con las restricciones de movilidad, y a los que pedimos un cumplimiento estricto para poder doblegar la curva cuando antes"; pero la Junta "también tiene que cumplir su parte de responsabilidad".

Susana Díaz, en este punto, ha hecho hincapié en que "la obligación del Gobierno andaluz es contratar a más rastreadores, reforzar los centros de salud o hacer las PCR en 12 horas" porque, como ha avisado, "sin esta segunda parte, el esfuerzo enorme que van a hacer las familias, los negocios y las empresas no habrá servido para nada y el horizonte será más complicado, con daños humanos, materiales y económicos enormes".

"Combatir la pandemia tiene que ir en dos frentes, los ciudadanos que están dando ejemplo de responsabilidad desde el inicio de la pandemia y la Junta también tiene que hacer su tarea", ha apostillado la líder del PSOE-A antes de lamentar que en el Gobierno de Moreno "no ha habido anticipación y no se han adoptado las medidas necesarias para controlar el virus y la cadena de contagio para que no hubiera transmisión comunitaria".

De hecho, se ha referido al Debate sobre el estado de la Comunidad que se celebró en el Parlamento andaluz la pasada semana para criticar que el Gobierno andaluz y su presidente, no explicaron la realidad de lo que ocurría en esta segunda ola sino que "hablaron de los fondos europeos para buscar confrontación con el Gobierno de España y perdieron una oportunidad de oro para hablar de la pandemia".

Susana Díaz ha pedido a Juanma Moreno que "cambie esa actitud" y que sea "sincero y transparente", toda vez que ha lamentado que el PSOE-A tuvo conocimiento de las nuevas medidas que anunció este miércoles "15 minutos antes de que las comunicaran al conjunto de la sociedad", cuando la telefoneo el vicepresidente, Juan Marín. En esta línea, ha criticado que muchos alcaldes se han enterado de las mismas por los medios o, como mucho, "10 minutos antes" de la comparecencia del presidente.

"Este no es el camino, hace falta diálogo, colaboración, cooperación sincera y reconocer que cuando llamen al PSOE-A, vamos a estar ahí apoyando y pensando en el bienestar de la gente", ha sostenido la socialista, que también ha reclamado a la Junta que escuche las propuestas que plantea su formación "para mejorar la vida de las personas, controlar la pandemia y que las medidas sean efectivas".

Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha censurado que Andalucía haya sido "prácticamente de las últimas comunidades en anunciar sus medidas" desde que el domingo el Gobierno central decretara el estado de alarma, y ha afeado a Moreno que "se ha jugado con la falsa esperanza de la gente", poniendo como ejemplo las inversiones que en estos días han hecho algunos hosteleros para hacer frente al Puente del 1 de noviembre confiando en que las medidas no serían tan restrictivas.

Susana Díaz ha pedido a Moreno que sea "más honesto, que abandone la propaganda y que, con liderazgo y valentía, explique la verdad y el por qué de las medidas" pues, como ha recalcado, desde que la Junta tiene el mando único de la gestión de la pandemia "se han disparado en un 615% los contagios de coronavirus". "Tiene que asumir su responsabilidad y poner medidas que refuercen el sistema público de salud y de control de la pandemia", ha apostillado.

Así, ha exigido que el presidente comparezca en el Parlamento para explicar "por qué se toman estas medidas, a tenor de qué indicadores y qué horizonte tenemos por delante", cuando ha trasladado su preocupación por que "el comité de expertos en el que la Junta basa sus decisiones esté compuesto por altos cargos de la Junta y donde sólo hay un epidemiólogo". "La gravedad de la situación requiere que haya más epidemiólogos, más científicos y más profesionales con autonomía para poder decir al Gobierno andaluz cuál es el camino correcto y cuáles son las deficiencias que detectan", ha agregado.

Ha insistido en que tiene que haber un diálogo "sincero" con los ayuntamientos y los partidos de la oposición por parte de la Junta, mientras ha pedido al presidente andaluz que "ponga orden" y que cada consejero "no diga una cosa diferente, que se diga la verdad para que la gente no viva en este desconcierto".

Por último, Susana Díaz ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad andaluza "para que todos cumplamos de manera estricta las medidas" aunque, insiste, "Moreno también tiene que hacer su trabajo y explicar la evolución de la pandemia para que se tomen las decisiones más correctas, y ahí el PSOE-A estará colaborando".