Susana Díaz asegura que no ha tenido "ningún ofrecimiento" de Ferraz, porque saben que "su compromiso" es con Andalucía

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha querido dejar claro este domingo que no ha tenido "ningún ofrecimiento" de la dirección federal del PSOE relacionado con una renovación en la dirección andaluza, porque Pedro Sánchez sabe que su "compromiso y su pasión" es con Andalucía.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha sido preguntada sobre si el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le hizo algún ofrecimiento a cambio de su salida de la Secretaría General del PSOE-A en la reunión que mantuvieron en Sevilla, a lo que ha respondido que "no hubo ningún ofrecimiento, porque mis compañeros saben, y mi compañero Ábalos sabe igual que Pedro Sánchez, que mi compromiso y mi pasión en este momento muy complicado está en Andalucía".

"Yo no quiero dejar mi tierra en la situación en la que está y con lo que está pasando con este Gobierno de derechas", según ha dicho Susana Díaz, quien ha recalcado que ella ya ha manifestado lo que deseaba --su intención de optar a la reelección como secretaria general-- y que "no va a perder ni un minuto más" en el asunto de las primarias y el congreso regional, hasta que no llegue el momento, porque ahora la prioridad son los andaluces que están sufriendo por esta pandemia del coronavirus.

En cuanto al hecho de que históricos socialistas andaluces aboguen por un relevo en la Secretaría General del PSOE-A, Díaz ha señalado que "somos un partido vivo y es síntoma de la pluralidad y de las diversas opiniones y cuando llegue el momento, cada uno defenderá aquello en lo que cree".

Ha insistido en que cuando llegue el momento, decidirán los militantes andaluces en libertad lo que quieren para Andalucía.