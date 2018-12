Susana Díaz cree que todo el PSOE debe reflexionar tras el 2D y dice que Sánchez "hace lo que puede" con 84 diputados

Publicado 05/12/2018 10:47:43 CET

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, cree que todo el PSOE debe "reflexionar" y hacer "autocrítica" tras los resultados de las últimas elecciones del 2 de diciembre, donde los socialistas han experimentado una bajada en número de votos y escaños. Además, sobre si ha podido perjudicar a partido la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha explicado que Sánchez está "haciendo lo que puede" con 84 escaños pero tiene "voluntad".

La socialista se ha pronunciado sobre las últimas palabras de Sánchez en las que le brindaba todo su apoyo y ha señalado que eso ella ya lo había dicho con anterioridad, al igual que también valoró las declaraciones del secretario de Organización, José Luis Ábalos, que hablaba de regeneración en el PSOE-A.

"Yo ya dije que se tenía que regenerar aquello que está degenerado y el PSOE-A es un partido decente y honesto", ha dicho Díaz, al tiempo que ha indicado que ella estaba "tranquila" porque su conversación con Sánchez no se correspondía con "salida de contexto" de las palabras de Ábalos que se vincularon a su dimisión.

De igual modo, para la candidata socialista "todo el partido" debe haber una reflexión en torno a lo que ha pasado en las elecciones andaluzas y hacer "autocrítica" porque han sido 400.000 los andaluces socialistas "que se han quedado en casa". Que estos votantes no hayan acudido a las urnas es, por otro lado, un "horizonte de esperanza" porque son personas que "no querían votar a otro partido, que querían votar al PSOE-A pero por distintas circunstancias" no se había ganado la confianza esta vez.

Una de las causas de esa pérdida de confianza podría ser, según ha explicado Díaz, el "no haber recuperado la agenda social a la velocidad que la gente lo necesita" después de una crisis en la que la sociedad esperaba esos servicios públicos después de "haberlo pasado muy mal". En este punto, ha señalado que le sorprende que en lugar de debatir sobre los servicios en Andalucía en esta campaña, haya estado sobre la mesa la cuestión de Cataluña.

"Me sorprende que Cataluña centrase la agenda electoral en los debates por parte de partidos que son los únicos que han subido, incluso Albert Rivera llegó a pedir el voto en contra de los independentistas", ha dicho Díaz, quien ha recordado que ella se pasó la campaña avisando de que se "equivocaban" porque había que hablar de Andalucía. En este sentido, ha señalado que algunos le han criticado que ha hecho una "campaña baja" pero, en realidad, lo que pretendía era hacer "una campaña andaluza".

Así, según ha continuado, el resto de fuerzas han "hablado de todo menos de Andalucía" y ella no lo ha hecho porque "pensaba que todo el mundo sabía" su posición que va en la línea de la "defensa de la Constitución y del estado de Derecho" y de que "un gobierno nunca puede estar en manos de aquellos que están en el marco inconstitucional". "Igual también tengo que reflexionar de no haber hablado de eso", ha dicho, aunque ha añadido que ella lo está haciendo "donde corresponde" que es en el órgano regional del partido, ahora lo están haciendo las provincias y el próximo lunes se hará en el Comité Director.

Aun así, Díaz ha subrayado que cuando una se presenta a las elecciones, la principal responsable es quien se presenta y, aunque no ha ganado los comicios de la forma que le gustaría, tiene la "satisfacción" de haberlo hecho en mitad de "una ola brutal de la extrema derecha". Por eso, quien haya votado al PSOE-A puede estar "orgulloso" porque esta fuerza se encargará de "defender a Andalucía frente a la extrema derecha".

Preguntada por si considera que maniobras de Sánchez, como la necesidad de pactar unos presupuestos con partidos independentistas, ha afectado al resultado del PSOE-A, Díaz ha dicho que el presidente del Gobierno "está haciendo lo que puede en circunstancias adversas con un gobierno del 84 escaños" y tiene "voluntad". "Si verdaderamente algunos sintieran por España lo que sentimos nosotros no estarían en el tacticismo electoral dejando que crezca la ola de extrema derecha", ha dicho.

En este punto, ha destacado que si Albert Rivera o Pablo Casado "se hubieran sentado a negociar presupuestos", "no tendrían protagonismo otros partidos" que considera, al igual que el presidente del Gobierno, que contemplan en sus ideas "otro modelo de Estado que va contra el ser de España". "El presidente del Gobierno lo ha reconocido con claridad, estos partidos -los independentistas-- están en contra de nuestra constitución".

Por último, sobre su considera que es mejor un adelanto de las generales que un pacto para unos presupuestos con los independentistas, Díaz ha rehusado entrar en eso porque es algo que le corresponde a la dirección federal del PSOE. Así, ha remachado que es a la dirección a la que le corresponde decidir sobre lo mejor para España y lo mejor para el partido "en ese orden".