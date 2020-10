Susana Díaz critica que Moreno se dedique a "lanzar globos sonda" y a "titubear" en vez concretar medidas

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este martes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dedique a lanzar "globos sondas" y a "titubear", en lugar de concretar ya las medidas que su Gobierno piensa poner en marcha para hacer frente al incremento de los contagios por coronavirus.

En declaraciones a los medios de comunicación, Díaz se ha pronunciado así después de que el presidente de la Junta haya manifestado este martes que mañana se decidirá si se cierra o no Andalucía antes del próximo fin de semana, que coincide con el puente del 1 de noviembre.

Según Díaz, ha habido "tiempo suficiente" como para que la Junta dijese lo que tiene en mente hacer. Ha señalado que en las semanas previas a la declaración del estado de alarma, se reivindicaba desde la Junta que el Gobierno de España tomara decisiones y, sin embargo, Moreno se dedica ahora a "titubear y a lanzar globos sonda para ver por dónde respira la gente y a esconderse, y ese no es el camino".

"Ya no estamos en tiempo de globos sonda y de semianuncios, se va tarde, hay que dar seguridad, certidumbre, y no se puede titubear, porque supone mandar un mensaje contradictorio y generar mas inseguridad y dudas a los ciudadanos, que tienen que saber cuál es la situación real y las medidas en las que esta trabajando la Junta en este momento", según ha sentenciado la dirigente socialista.

Ha agregado que no puede ser que el resto de gobiernos autonómicos ya hayan presentado sus medidas y el Gobierno andaluz siga "titubeando, escondiéndose y no se ponga al frente de la realidad, con una situación en hospitales muy difícil, preocupante y sobrepasados".

Susana Díaz ha insistido en que no pueden pasar tantos días tras la declaración del estado de alarma y que la gente no sepa a qué hora se reduce la movilidad o si se restringe con otras comunidades: "No es momento de titubeos ni de esconderse, con la salud de los andaluces no se juega y la mayor seguridad que puede tener la gente es saber con claridad en qué situación estamos, las medidas que se van a poner sobre la mesa por parte de la Junta y el escenario al que nos vamos a enfrentar".

"Aquí estamos los socialistas andaluces para hacer lo que sea necesario", según ha apuntado la secretaria general.