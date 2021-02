Susana Díaz critica que Moreno hable de "acostumbrarnos a bajadas y subidas": "No tiene ni idea de la situación"

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya manifestado que los andaluces nos tenemos que "acostumbrar a bajadas y subidas" en la incidencia del coronavirus en Andalucía, con lo que está demostrando que "no tiene ni idea de la situación que tiene entre manos".

En rueda de prensa, Susana Díaz se ha pronunciado así después de que Moreno haya manifestado este jueves que los expertos están poniendo de manifiesto que "podemos entrar en una etapa de dientes de sierra en la que la incidencia baje y suba en los próximos días".

"Las cifras son preocupantes y la respuesta de Moreno Bonilla de que son dientes de sierra es prácticamente la expresión de que no tiene ni idea de lo que tiene entre manos ni de la situación a la que se enfrenta", ha señalado Díaz.

Ha insistido en que la respuesta del presidente no puede ser que los andaluces "nos acostumbremos a días de subida y días de bajada" en la incidencia del coronavirus, lo que es la expresión de "estar desbordado; no tener ni idea de lo que se tiene entre manos, y genera muchísima incertidumbre e inseguridad".

Según Susana Díaz, detrás de cada cifra hay personas y detrás de cada fallecido hay familias, y ha reclamado que hay poner todos los recursos disponibles en la lucha contra esta pandemia. En su opinión, no podemos acostumbrarnos a que estas cifras frías se vayan acumulando cada jornada.

Ha criticado el "nivel de frivolidad" del Gobierno andaluz y que sólo se dedique a decir que prácticamente "no sabe lo que va a pasar en los próximos días" y que la única medida es prorrogar las medidas adoptadas y que hasta ahora "no están funcionando", porque hemos visto "jornadas negras" de número de contagios, ingresos y fallecidos.

Esta situación lo que requiere, según ha incidido, es actuar "con celeridad, con mucha urgencia y con transparencia", y explicando cuál es la hoja de ruta del Gobierno.

Asimismo, ha señalado que el número de contagios es proporcional al agotamiento de los profesionales sanitarios, que necesitan refuerzos reales.

"No vale con mover a sanitarios de un hospital a otro o hacer contratos de tres meses. No es posible que haya sindicatos denunciando todos los días la situación de Andalucía. No hay un refuerzo real de plantillas, de rastreadores o de pruebas de PCR", ha recalcado Susana Díaz, que ha pedido explicaciones a la Junta sobre si es cierto que los "mayores de 85 años ya no van a las UCI" por falta de camas, como han denunciado profesionales en alguna provincia.

PROCESO DE VACUNACIÓN

En cuanto al proceso de vacunación, ha señalado que el PSOE-A

lleva días pidiendo que la Junta informe del proceso de vacunación, pero, en cambio, se dedica a "confrontar" con el Gobierno de España, pidiendo más vacunas, cuando tenía "130.000 en la nevera".

Ha criticado esta actitud de la Junta, mientras directivos del SAS "se estaban poniendo la vacuna antes de sanitarios de primera línea o de nuestros mayores". Ha apuntado que, sin duda, no ha habido habiendo "transparencia" y ahora se ha conocido que la Fiscalía de Huelva ha decidido investigar "qué está pasando con el protocolo de vacunación en esa provincia", y ha augurado que en otras provincias "pasará lo mismo".

Ha insistido en que urge que se diga la verdad y que la Junta aclare qué se está haciendo en este proceso de vacunación y si se está vacunando a quién corresponde.

Asimismo, ha indicado que urge cuanto antes que los

3.000 millones que han llegado del Gobierno de España para la sanidad de Andalucía sirvan para reforzar las plantillas, mejorar los contratos de nuestros profesionales, reforzar el servicio Salud Responde y contratar a más rastreadores.

Mientras, según ha denunciado, el presidente de la Junta "se pasea sonriendo y haciéndose fotos por quirófanos vacíos", con los sanitarios "agotados y la gente haciendo cola a las puertas de los centros de salud para intentar conseguir una cita con su médico de urgencias".

Ha insistido en que el PSOE-A está dispuesto a ayudar en lo que haga falta, pero tiene que haber información y transparencia por parte del Gobierno andaluz y una "voluntad real de querer poner los medios necesarios" y de abandonar la "confrontación".

Asimismo, Susana Díaz ha puesto de manifiesto que tampoco dice la Junta cuánto pagará Andalucía a las clínicas privadas por cada enfermo que sea derivado o por qué hay pacientes que no están recibiendo el tratamiento que necesitan. "Es muy grave porque la salud de los andaluces se está deteriorando", ha apuntado.

En cuanto a la situación económica, Susana Díaz ha señalado que, sin duda, "no es mejor", aunque la Junta se dedique a "sacar pecho diciendo que tenía 880 millones de superávit en el mes de noviembre".

"¿Qué sentido tiene cuando tienen comerciantes bajando la persiana, hosteleros sin saber qué harán o colectivos que ya no pueden más?", según ha preguntado la dirigente socialista, que ha pedido a la Junta que 400 de esos 880 millones de euros vayan de manera inmediata a los ayuntamientos, de todos los colores políticos, porque son quienes están más cerca de los andaluces y están haciendo un esfuerzo enorme en tareas de limpieza y desinfección.

Ha añadido que tampoco se entiende que la Junta "saque pecho" de esos 880 millones, cuando Andalucía tiene los "peores datos de empleo de los últimos cinco años". "Moreno Bonilla dijo que crearía 600.000 empleos y lo que lleva es un millón de parados", ha dicho.

De otro lado, Susana Díaz, preguntada sobre cuestiones internas del partido, ha querido dejar claro que en esta situación actual de pandemia "no va a perder ni un minuto" hablando de cuestiones internas, porque hay miles de ciudadanos que están sufriendo y los esfuerzos de todos los socialistas tienen que estar en este momento en la lucha contra el coronavirus.