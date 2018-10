Susana Díaz critica que Rajoy trate de sacar "rédito político" acercándose a las familias que han perdido a un hijo

Publicado 21/02/2018 11:12:35 CET

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esté tratando de sacar "rédito político" acercándose a las familias que están pasando momentos de mucho dolor por la muerte de un hijo a manos de otra persona.

En una entrevista con Telecinco recogida por Europa Press, Susana Díaz se ha pronunciado así al hilo del debate sobre la prisión permanente revisable y después de que ayer mantuviera un encuentro en Sevilla con Juan Carlos Quer, padre de la joven asesinada Diana Quer.

Susana Díaz ha señalado que durante ese encuentro con Quer no quiso tratar el fondo del asunto de la prisión permanente revisable porque siempre ha dicho que no le parecía bien "que los políticos se acerquen a las familias cuando acaban de perder a un hijo, en ese dolor, para sacar rédito electoral".

"Como no me parecía bien, yo misma le planteé que no me parecía que debía entrar en el fondo del asunto", ha señalado Susana Díaz sobre su reunión con Quer.

La presidenta ha insistido en que no le gusta ver a políticos como Rajoy que se estén acercando a las familias en un momento de mucho dolor y de una "manera express para sacar rédito electoral". Ha señalado que ella no sería capaz de hacer eso.