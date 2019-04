Susana Díaz denuncia "peajes" de la Junta a Vox como el "pago a mujeres para que se queden preñadas"

Actualizado 03/04/2019 14:10:25 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha denunciado este miércoles los "peajes" que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) ha empezado a pagar a la "ultraderecha" de Vox por su apoyo, el último de ellos "pagarle a las mujeres para que se queden preñadas", mientras que acto seguido se anuncia una subida de los precios en plazas de guarderías.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Susana Díaz ha manifestado que es evidente que el Gobierno andaluz es de "tres partidos", dos dentro del Ejecutivo y otro apoyando desde fuera, que es la "ultraderecha" de Vox.

Ha agregado que el Gobierno andaluz, por un lado, decide subir los precios de plazas en guarderías y, por otro lado, pagan a las mujeres para que se queden preñadas (las llamadas 'becas mamá'): "Lo importante es incrementar el número de embarazados y una vez que los niños están en el mundo, si las guarderías cuestan más dinero, hay dos opciones, o se quedan las madres en casa cuidando a los niños o simplemente se desembolsa más dinero".

Susana Díaz ha indicado que hoy son las guarderías y la maternidad y que mañana será la Ley de Memoria Histórica, de manera que vamos a estar "continuamente en un pago de peajes al partido al que le deben la Presidencia de la Junta y el Gobierno, la ultraderecha" de Vox.

En relación con el pacto sobre sanidad ofrecido por el PP-A, ha indicado que cuando el Gobierno andaluz dice que se va a hacer un plan de choque para hacer frente a las listas de espera, en el fondo lo que hay es un "plan de cheque a las privadas", a las que debían el compromiso de que hicieran "caja a costa de la sanidad pública".

Tras indicar que no se puede engañar a la gente con algo tan sensible como la sanidad, ha manifestado que lo que hay de fondo es buscar la "coartada en el Parlamento" para sacar recursos de la sanidad pública y destinarlos a la privada. "Ahí no nos van a tener", ha avisado Susana Díaz.

Preguntada sobre el hecho de que el PP-A también plantee un pacto sobre Doñana, ha indicado que el único pacto posible es querer proteger a ese entorno natural y ha calificado de una "barbarie" querer meter unas infraestructuras gaseísticas que pone en peligro el principal pulmón de Europa.

Ha querido dejar claro que, en la protección de Doñana, los socialistas siempre van a arrimar el hombro y ha agregado que la mayor garantía de su protección es que no se den permisos para la realización de actividades que pongan en peligro el parque.

Díaz ha criticado que quienes no levantaban la voz ante el anterior Gobierno del PP en España vengan ahora a plantear un pacto. Ha advertido de que si el pacto pasa por permitir actividades que pongan en peligro Doñana, los socialistas no estarán, pero si pasa por proteger Doñana y hacer frente a quienes pongan en peligro el parque, siempre estarán arrimando el hombro.

CUIDADORAS DE LA DEPENDENCIA

Susana Díaz ha mantenido este miércoles en el Parlamento una reunión con cuidadoras de la dependencia, que a partir del 1 de abril recuperarán el alta en la Seguridad Social. Ha indicado que llama la atención que tenga que ser el Grupo Parlamentario Socialista el que esté dando difusión a esta medida, que va a permitir que en torno a 70.000 personas cuidadoras en Andalucía recuperen ese alta en la Seguridad Social, mientras que para el actual Gobierno andaluz esto esté pasando "desapercibido".

Ha manifestado que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su etapa como secretario de Estado de Servicios Sociales en el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, fue el que sacó a estas personas cuidadoras de la dependencia del sistema de la Seguridad Social.

Susana Díaz ha recordado que Andalucía es la comunidad que más dependientes atiende en España, porque siempre ha habido un "mayor compromiso presupuestario" durante los años del Gobierno del PSOE-A en la Junta. Ha indicado que Andalucía atiende a más usuarios que la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia juntas. Uno de cada cinco españoles acogidos a la Ley de Dependencia, según ha apuntado, está en Andalucía.