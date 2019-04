Vox Andalucía no comparte las palabras del Papa sobre las fosas: Las hizo como "sacerdote argentino"

Actualizado 03/04/2019 12:13:04 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha manifestado este miércoles, en relación con las palabras del Papa Francisco sobre los cuerpos en fosas o desaparecidos, víctimas de la Guerra Civil española, que si son palabras pronunciadas como el Sumo Pontífice, las acatan, pero, en cambio, si las hizo como el sacerdote Francisco, "desde un punto de vista ideológico, evidentemente, hay cosas que no compartimos con él".

En rueda de prensa, el diputado de Vox Rodrigo Alonso ha sido preguntado sobre el hecho de que el Pontífice afirmara el pasado domingo en una entrevista en La Sexta que una "sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos".

Alonso ha opinado que el Papa no hizo esas manifestaciones como "Sumo Pontífice, sino como el sacerdote de origen argentino" y, en ese sentido, "no las compartimos". Ha considerado que algunas manifestaciones las hizo a "título personal" y no como Sumo Pontífice.

Asimismo, ha señalado que si el Papa habló de muros, hay que recordar que el Vaticano "está rodeado de muros".

De otro lado, en relación con la polémica sobre las cofradías organizadas por colegios y el hecho de que algunos no vayan a permitirlas en horario escolar, Alonso ha criticado que el Gobierno andaluz esté "echando balones fuera" y no tenga una postura ante el comportamiento de determinados centros.

Ha indicado que si defendemos la Semana Santa como cultura, como una tradición y como patrimonio histórico no se deberían permitir las medidas adoptadas por determinados colegios ante la celebración de cofradías escolares.