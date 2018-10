Susana Díaz espera "sensibilidad" del Gobierno para que Andalucía reciba 4.000 millones adicionales de financiación

Actualizado 20/06/2018 11:12:49 CET

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido este miércoles que la forma "más transparente y más justa" para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación autonómica y ha confiado en que haya "sensibilidad" en el Gobierno de Pedro Sánchez para que Andalucía reciba los 4.000 millones de euros adicionales que requiere para poder financiar servicios públicos fundamentales, como la educación, la sanidad o la dependencia.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Susana Díaz se ha pronunciado así tras ser preguntada sobre el hecho de que Pedro Sánchez haya descartado reformar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura y haya anunciado que negociará mejoras económicas para cada una de las comunidades autónomas hasta la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Ha manifestado que ella no suele "hacer comentarios sobre los comentarios", sobre todo, cuando, "a finales de junio o principios de julio", mantendrá una reunión con el presidente, al que trasladará la posición de Andalucía. "Vamos a esperar a ver qué nos aclara en las reuniones", ha apuntado Susana Díaz.

En cualquier caso, la presidenta de la Junta ha recalcado que todo el mundo ha reconocido que Andalucía está "mal financiada y que faltan 4.000 millones para nuestra educación, sanidad y la dependencia". Ha indicado que hay un mandato del Parlamento que ella va a seguir defendiendo, "el mandato del acuerdo sobre el modelo de financiación para que Andalucía disponga de los recursos que necesita para sus hospitales, colegios o atención a los mayores".

En su opinión, la forma "más transparente y más justa" para llevar a cabo la suficiencia financiera de las comunidades autónomas es el modelo de financiación autonómica, algo que trasladará al presidente del Gobierno en la reunión que mantendrán en los próximos días.

"Tengo claro que a Andalucía le falta ese dinero y confío en que haya la sensibilidad de un Gobierno socialista para que Andalucía disponga de los 4.000 millones que necesita para sanidad, educación y dependencia", según ha recalcado la presidenta, apuntando que así lo avala también ese mandato del Parlamento, que "me vinculaba antes, me vincula ahora y me vinculará siempre" como presidenta de la Junta.

Sobre la infrafinanciación que tiene Andalucía actualmente, la presidenta ha explicado que, a 1 de enero, hay 220.000 andaluces que están fuera del sistema de financiación, de manera que por ellos no se recibe "ni un solo euro", mientras que en esta comunidad se reciben 800 euros menos que la media de las comunidades por habitante. Esto supone, según Susana Díaz, que el 1 de enero hay que "quitar de otras cosas" 2.000 millones para cubrir solo educación, sanidad y dependencia, aunque ha insistido en que la infrafinanciación de Andalucía es de 4.000 millones.

Ha señalado que ayer hubo un "contacto directo" de su Gobierno con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la que ella misma ha hablado en los últimos días.