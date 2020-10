Susana Díaz insta a Juanma Moreno a que "llame al orden" a Díaz Ayuso por sus "insultos" a los andaluces

MARMOLEJO (JAÉN), 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que "llame al orden" de forma "automática e inmediata" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus "nefastas declaraciones" en las que ha apuntado, según la dirigente socialista, que la mejor gente se va a Madrid mientras que en Andalucía se quedan quienes quieren vivir de las subvenciones.

Díaz, que ha participado en Marmolejo (Jaén) en una reunión con alcaldes y portavoces socialistas de la Campiña Norte, ha dicho a los periodistas que ante "los insultos" a los andaluces por parte de Díaz Ayuso lo que espera es que "la Junta levante la voz con firmeza".

"Los andaluces no somos de peor calidad que los que viven en Madrid. No vamos a tolerar que la derecha nos insulte de nuevo, si siguen por ese camino no se lo vamos a tolerar. Esperemos que de manera automática e inmediata Moreno llame al orden a la señora Díaz Ayuso", ha señalado la máxima responsable de los socialistas andaluces.

Ha añadido que si Juanma Moreno "tolera esos insultos y agacha la cabeza no está a la altura de la dignidad de un pueblo como el andaluz". Ha subrayado que desde el PSOE no se va a permitir que "la derecha siga pisoteando e insultando permanentemente a miles de hombres y mujeres que están levantando nuestra tierra y a aquellos otros territorios a los que han acudido en España".