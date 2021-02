Susana Díaz pide a Moreno que no "confronte" con Gobierno por vacunas y refuerce la sanidad con fondos recibidos

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que deje de "confrontar" con el Gobierno central por las vacunas contra el coronavirus, cuando tiene "50.000 en el congelador", y que se dedique a invertir el dinero que ha llegado a esta comunidad en reforzar la sanidad.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz ha manifestado que si a esta comunidad han llegado 7.500 millones del Gobierno de España y 3.000 son para sanidad, lo que tiene que hacer la Junta es destinar ese dinero a reforzar a los sanitarios, que "están agotados y llevan meses jugándose la vida".

En este sentido, Díaz ha denunciado que "no se puede entender que el Gobierno andaluz saque pecho por que hayan ahorrado y tengan en los bancos más de 800 millones de euros y, en cambio, los sanitarios están agotados, los comercios bajando las persianas y muchísimos profesionales de la cultura o del turismo pidiendo ayudas".

La dirigente socialista ha criticado la "falta de humanidad y sensibilidad" de la Junta de Andalucía y ha denunciado que Moreno esté "crispando y peleándose con el Gobierno de España" en relación con las vacunas, cuando tiene "miles de vacunas en el congelador" y además una de cada seis dosis "se ha tirado" por la falta de jeringuillas adecuadas para suministrala.

Díaz ha exigido a la Junta "transparencia en el proceso de vacunación" y que se haga público "el listado" de qué altos cargos, gerentes de hospitales y directivos han recibido la vacuna por delante de los sanitarios que se están jugando la vida.

Por otro lado, Díaz ha denunciado que Moreno esté "de paseo haciéndose fotos por quirófanos vacíos, pero no quiere ver el sufrimiento de la gente" y ha destacado que "no puede ser que la gente no pueda ir al médico y que se pasen horas en el teléfono para decir una cita". Con todo, ha reclamado que el presidente de la Junta debería "haber escuchado a más gente, a los ayuntamientos, a los sanitarios y a la oposición, que le estamos ofreciendo la ayuda".

Además, la secretaria general del PSOE-A ha denunciado que en Andalucía "hay gente que no va a pasar el Covid, pero que va a salir con un gran deterioro de su salud", porque "todos los días nos están diciendo los profesionales de la sanidad que faltan pruebas oncológicas y que no se están detectando a tiempo a enfermos de cáncer, ELA o los ictus".

Así, ha puesto el ejemplo de los "errores de fondo" que han ocurrido en las residencias de mayores, donde "se sacaron a los sanos y se dejaron a los enfermos de Covid" y ha advertido de que la misma "falta de anticipación" está ocurriendo con los centros de día y con la ayuda a domicilio".