Susana Díaz llama "irresponsable" a Moreno por su "indecisión" en el uso de mascarillas y le urge a tomar decisiones ya

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha tachado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "irresponsable" por actuar "tarde y mal, con mucha improvisación, indecisión y sin querer ponerse al frente de su responsabilidad" que no es otra, como ha recalcado, que "preservar la vida y la salud de los andaluces". Así, le ha urgido que tome una decisión ya en cuanto al uso obligatorio de mascarillas aunque se pueda preservar la distancia social y que lo haga "con transparencia y dando seguridad".

Así se ha pronunciado Susana Díaz a preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha criticado que Moreno, este jueves, no descartara aplicar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos, aunque se pueda guardar la distancia social como han hecho otras comunidades, si la evolución epidemiológica lo aconsejara.

"Moreno se tiene que poner al frente de la situación y el uso de las mascarillas es una opción pero y si no se pone en marcha esa medida, ¿cuál es la opción? ¿qué tiene previsto?", ha preguntado la líder socialista para afear al presidente que "su problema es que nunca sabe, no contesta, dice que ya se vera; y en una pandemia como ésta no vale ponerse de perfil, huir de los problemas y no ponerse al frente de las dificultades".

Susana Díaz ha recordado que "el mano único para preservar la vida y la salud de los andaluces lo tiene el presidente", toda vez que entiende que la imprecisión de Moreno en cuanto a imponer la obligatoriedad de las mascarillas cuando Andalucía es la comunidad que más rebrotes de Covid tiene de España, "es bastante irresponsable" y supone "un vacío de planificación y de rigor que no ayuda a dar seguridad, tranquilidad y certidumbre".

"Un gobernante, cuando se enfrenta a una situación excepcional como ésta, tiene que la llevar iniciativa, planificar, anticiparse y preservar la vida de las personas, y hacerlo todo con mucha transparencia", ha abundado la secretaria general del PSOE-A, que le ha pedido que use los medios de comunicación "no para hacer autobombo", sino para dar información concreta y pedir que se extreme la prudencia.

Por todo, ha urgido a Moreno a que tome decisiones ya y que lo haga "con transparencia y dando seguridad", toda vez que entiende que Andalucía no puede haber sido la comunidad con menos afección de Covid durante la pandemia "y ahora liderar el número de rebrotes". "Falla el Gobierno andaluz, que no hace lo que tiene que hacer y cuando tiene que asumir una responsabilidad mira a otro esperando que se la resuelvan", ha apostillado.

QUE ESCUCHE A LOS SANITARIOS

En la misma línea, Susana Díaz ha urgido al presidente de la Junta que escuche a los profesionales sanitarios pues, según ha explicado, "las noticias que nos llegan de la mesa sectorial son decepcionantes".

"Tras el esfuerzo que han hecho los sanitarios, el reconocimiento no puede ser solo poner estatuas: se tienen que poner recursos económicos, reconocer salarialmente su esfuerzo y reforzar el plan del verano" porque, como ha subrayado, "este no es un verano más" y no se pueden cerrar centros sanitarios ni hacer un plan sin refuerzo de personal.

Además, Susana Díaz ha incidido en que es "una tomadura de pelo y decepcionante" que "se pongan sobre la mesa algunas medidas de un programa electoral que pretenden enmarcar en el Covid". Ha insistido en que "el Gobierno andaluz tiene que responder a los sanitarios andaluces, y puede hacerlo porque tiene recursos, 3.100 millones del fondo estatal" pero, a su juicio, "no es un problema de recursos sino de voluntad".