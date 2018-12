Susana Díaz se ve con confianza para seguir "liderando" el PSOE-A: "Si hubiera perdido me habría ido"

Actualizado 03/12/2018 15:06:10 CET

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha manifestado este lunes que tiene la confianza de la Ejecutiva Regional del partido para seguir "liderando el proyecto socialista" en Andalucía y que sólo si hubiera perdido las elecciones autonómicas, se habría ido, "pero he ganado".

En cuanto al hecho de que Ciudadanos (Cs) haya pedido al PSOE-A y al PP-A que "no bloqueen" un gobierno de la formación naranja, Díaz ha indicado que lo normal en democracia es que "el tercero apoye al primero".

Así se ha pronunciado Susana Díaz en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, que se ha celebrado en la sede del partido desde las 12,00 horas y a la que también han acudido los ochos secretarios provinciales. Ha recalcado que, aunque el PSOE-A ganó ayer las elecciones gracias al apoyo de más de un millón de andaluces, fue una "noche triste" porque muchos andaluces socialistas se quedaron en sus casas y no acudieron a votar.

"Quienes se quedaron en casa que sepan que hemos entendido el mensaje y tomamos nota", según ha indicado Susana Díaz, quien ha señalado que eso tiene que llevar al PSOE-A a reflexionar, a hacer "autocrítica" y a corregir lo que se tenga que corregir porque es evidente que muchos votantes socialistas se han quedado en sus casas, aunque no se han ido a otros partidos.

Susana Díaz ha recalcado que ella es la presidenta de la Junta y su obligación y responsabilidad en estos momentos es "estar a la altura de lo que merece y necesita Andalucía". A pesar de ganar las elecciones, según ha apuntado, los socialistas estamos tristes porque nos hubiera gustado otros resultados y que la extrema derecha no hubiera entrado en el Parlamento autonómico tras unas elecciones andaluzas que han marcado el inicio de un nuevo ciclo electoral en España.

Ha insistido en que llamará al resto de partidos políticos, a los que están en la defensa y el respeto a la Constitución y el Estatuto de Autonomía, para trasladarles que en nuestras manos está "el que el Gobierno de Andalucía no dependa de la extrema derecha" que representa VOX. "Es evidente que no voy a llamar a VOX", según ha sentenciado Díaz, quien ha recalcado que se trata de un partido "xenófobo, racista, que justifica la violencia contra las mujeres" y que "no respeta" la convivencia ni nuestro Estatuto de Autonomía ni el autogobierno, lo que los andaluces nos ganamos el 28F.

Díaz ha señalado que el hecho de que el PSOE-A haya obtenido el apoyo de más de un millón de andaluces y que haya sido el partido más votado en 618 municipios pone de manifiesto que el PSOE "sigue siendo el partido de Andalucía" y el que mejor representa los intereses de esta tierra y la defensa del estado del bienestar.

Ha querido dejar claro que el PSOE-A desde el primer minuto va intentar recuperar la confianza de esos andaluces que se sienten de izquierda pero que decidieron no ir a votar.

Ha asegurado que si hubiera perdido las elecciones andaluzas, se habría ido": "Pero he ganado y tengo la obligación de representar a ese millón de andaluces que nos han votado". Ha indicado que le llama la atención que quienes han perdido las elecciones "señalen al que gana".

Para Susana Díaz, la prioridad en el actual escenario debe ser "impedir que el Gobierno andaluz dependa de la extrema derecha". Preguntada sobre el hecho de que el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, haya pedido al PSOE-A y al PP que "no bloqueen" un gobierno "limpio" de Ciudadanos para Andalucía, Susana Díaz ha indicado que lo más normal en democracia "es que el tercero apoye al primero". "Es un poquito extraño", ha apuntado en relación con el planteamiento de Cs.

Susana Díaz ha recalcado que está dispuesta a dialogar con los demás partidos, pero está viendo que los otros están en el "para mí esto y para mí lo otro" y ha alertado de que estuvieran incluso dispuestos a llegar a un acuerdo con la extrema derecha por lograr el poder "a toda costa". De hecho, ha recordado que en la campaña electoral se ha podido ver que algunos partidos, en clara referencia a PP-A y Cs, en lugar de hacer "frente a la extrema derecha me hacían frente a mí y me atacaban a mí".

Ha puesto el acento en que el primer mensaje de felicitación para Vox llegó de Marine Le Pen, la presidenta del Frente Nacional de Francia, y ha señalado que no se imagina a Angela Merkel o a Emmanuel Macron "blanqueando" a la extrema derecha en Alemania y Francia y dispuestos a alcanzar acuerdo con ella.