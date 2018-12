PSOE-A defiende "liderazgo indiscutible" de Susana Díaz, totalmente "legitimada" para seguir al frente del partido

Publicado 03/12/2018 9:53:49 CET

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha defendido este lunes el "liderazgo indiscutible" de la secretaria general y presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que está totalmente "legitimada" para seguir al frente del partido, porque ha sido la ganadora de las elecciones autonómicas, aunque ha habido una importante "pérdida de los apoyos".

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Juan Cornejo, que ha descartado que en el resultado haya tenido alguna influencia la decisión de la presidenta de adelantar tres meses las elecciones,

ha reconocido que los socialistas algo "no hemos hecho bien para que no haya habido esa participación que esperábamos". Sin duda, según Cornejo, esa no participación la han pagado los dos partidos de la izquierda, donde no ha habido la movilización que se tenía que haber producido.

Ha mostrado su preocupación por la entrada de Vox en el Parlamento andaluz con una importante representación, un partido "anticonstitucional, antieuropeísta, con declaraciones que dan miedo". Asimismo, ha alertado de que para que se produjera un cambio en el Gobierno andaluz PP-A y Cs tendrían "que abrirle la puerta a la ultra derecha", algo que no se ha producido en otros países europeos, donde los partidos conservadores no han abierto la puerta de las instituciones a la ultraderecha.

En su opinión, los partidos que creemos en la Constitución deberíamos reflexionar sobre esta situación y buscar acuerdos que permitan "la no entrada de la ultraderecha en las instituciones y menos en Andalucía, porque si empezamos por aquí, tendría un efecto en otros lugares de España".

Preguntado sobre si Susana Díaz "está en condiciones de seguir al frente del PSOE-A", Juan Cornejo ha indicado que los socialistas andaluces tienen un "liderazgo indiscutible" y ha defendido que está totalmente "legitimada" para seguir al frente del partido, porque "hemos ganado las elecciones y, en todo caso, serán los órganos del partido los que analicen los resultados obtenidos y no hay por qué pensar en otra situación o cuestión". "Hay menos apoyos, pero está la autoridad de haber ganado las elecciones", ha apuntado.

Ha agregado que el PSOE-A ha ganado en 615 de los 778 municipios andaluces y ha sido primera fuerza en siete de las ocho provincias.

Cornejo ha indicado que no entiende cómo el PP-A se erige como "ganador cuando" ha perdido una cantidad de apoyos increíble. Ha apuntado que los únicos partidos que han crecido son Ciudadanos y Vox y todos los demás hemos retrocedido, fundamentalmente por una baja participación que habrá que analizar.

Ha insistido en la disposición del PSOE-A de dialogar con el resto de partidos constitucionalistas para poner sobre la mesa lo mejor para el futuro de Andalucía y que cuenta con un Gobierno constitucionalista.